31.01.2017 19:24:22

İzmir'deki FETÖ davasında iddianame okundu

İzmir'de görülen FETÖ davasının bir numaralı sanığı Fethullah Gülen'e ve diğer sanıklara yeni avukatlar atanırken, 14 sayfaya indirilen iddianamenin özeti okundu.

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İzmir'de görülen FETÖ davasının bir numaralı sanığı Fethullah Gülen'e ve diğer sanıklara yeni avukatlar atanırken, 14 sayfaya indirilen iddianamenin özeti okundu.Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 152'si tutuklu 270 sanığın dün başlayan dava duruşmasında dünden bu yana devam eden kimlik tespitleri tamamlanırken, 14 sayfaya indirilen iddianamenin özeti okundu. İddianame okunmadan önce söz alan tutuksuz bir sanık, 2 tutuksuz yargılanan askerin şu anda El Bab'ta görevde olduğunu ve kendilerinin iddianameden yeni haberlerinin olduğunu ve avukat talep ettiklerini iletti.Yeni avukatlar atandıÖte yandan, İzmir Barosu tarafından CMK uyarınca hem Fethullah Gülen hem de diğer sanıklar için dün avukat atamaları yapmıştı. O avukatlardan Gülen için atanan avukat ile birlikte 30 sanık avukatı dilekçe vererek istifa etmişti. İstifaların ardından Mahkeme Başkanı Oktay Tabur, İzmir Barosu'nda yeni avukatların atanmasını talep etti. Baro da mahkeme heyetine faks göndererek, yeni avukatların mevcut CMK avukatları olacağını belirterek, mevcut sanık avukatları arasında görev paylaşımı yaptı.Mahkeme Başkanı duruşmaya yarın 09.30'a kadar ara verdi.