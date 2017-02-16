16.02.2017 16:12:01

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.T. (36)'nin çevre il ve ilçelerden temin ettiği yüklü miktarda uyuşturucu maddeleri, küçük parçalar halinde kente getirdiği ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına satışını yaptığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde V.T.'nin uyuşturucu madde ticaretini Y.B.(23), M.A.(23), İ.Ö.(31), T.K.(23), D.K.(56), S.Ö.(44) ve Y.Ü.(35) ile birlikte yaptığı tespit edildi. V.T., Y.B., M.A

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.T. (36)'nin çevre il ve ilçelerden temin ettiği yüklü miktarda uyuşturucu maddeleri, küçük parçalar halinde kente getirdiği ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına satışını yaptığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde V.T.'nin uyuşturucu madde ticaretini Y.B.(23), M.A.(23), İ.Ö.(31), T.K.(23), D.K.(56), S.Ö.(44) ve Y.Ü.(35) ile birlikte yaptığı tespit edildi. V.T., Y.B., M.A., İ.Ö., T.K., D.K., S.Ö., Y.Ü. ve H.R.A.(20)'ya ait olduğu tespit edilen, Bornova ve Manisa Ahmetli ilçesinde bulunan adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarla şahıslar yakalandı. V.T., Y.B., M.A., İ.Ö., T.K., D.K., S.Ö., Y.Ü. ve H.R.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 4 ay süren bu çalışma süresince yapılan yakalamalar ile eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonu neticesinde,toplam 6 kg. esrar maddesi ile birçok miktarda meşe olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.