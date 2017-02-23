23.02.2017 16:29:12

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklu

İzmir genelinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 25 kilo 490 gram esrar, 65 uyuşturucu hap ve 5 gram kokain ele geçirilirken, 7 kişi de tutuklandı.

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İzmir genelinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 25 kilo 490 gram esrar, 65 uyuşturucu hap ve 5 gram kokain ele geçirilirken, 7 kişi de tutuklandı.İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir genelinde sokakta uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik 4 adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 25 kilo 490 gram esrar, 65 uyuşturucu hap ve 5 gram kokain ele geçirilirken İ.K. (32), K.N. (51), A.Ç. (36), A.Ö. (28), R.Y. (42), A.Z. (40) ve E.B'yi (37) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.