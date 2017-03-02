02.03.2017 21:23:01

İzmir'de 'Üç büyükler'siz final

Galatasaray'ın çeyrek finalde, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ise yarı finalde veda ettiği Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Bellona AGÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi karşılaşacak- Bu sezon 25.'si düzenlenen organizasyonun final maçı, ikinci kez 'Üç büyükler' olmadan oynanacak

Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Bellona AGÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya gelecek.

Yarı finalde rakiplerini eleyen iki takım, 4 Mart Cumartesi günü kupayı müzesine götürmek için mücadele verecek.

Bu yıl 25.'si düzenlenen kupada "Üç büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, finale çıkma başarısı gösteremedi. Galatasaray, çeyrek finalde kupaya veda ederken, Fenerbahçe ile Beşiktaş ise yarı finalde elenmekten kurtulamadı.

PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda final mücadelesi, ikinci kez Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş'tan biri olmadan oynanacak. Kupadaki bu durum, en son 2002-2003 sezonunda yaşanmıştı. Söz konusu sezonda "Üç büyükler"den herhangi biri finale yükselme başarısı gösteremezken, kupa mücadelesi BOTAŞ ile Erdemirspor arasında yaşanmıştı.

Yarı final maçında Fenerbahçe'yi son saniye basketiyle 71-69 yenen Bellona AGÜ, tarihinde ilk kez finalde mücadele etme hakkı elde etti.

Organizasyonda daha önce 16 kez final oynayan ve 11 defa kupayı müzesine götüren Fenerbahçe ise üst üste 5 sezon final oynadıktan sonra 2016-2017'de yarı finalde elendi.





- İkinci finalist Yakın Doğu Üniversitesi





Kupada ikinci finalist, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde lider durumda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi oldu.

Yarı finalin ikinci maçında Beşiktaş'ı 75-66 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona AGÜ gibi ilk kez adını finale yazdırdı.

Bu arada Bellona AGÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki final maçı, 4 Mart Cumartesi günü saat 15.30'da yine Bornova Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.