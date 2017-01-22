22.01.2017 21:03:25

İzmir'de trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde aşırı hız yaptığı iddia edilen bir otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen 2 araca çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

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İzmir'in Buca ilçesinde aşırı hız yaptığı iddia edilen bir otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen 2 araca çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Gürçeşme Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak istikametinden Yenişehir yönüne seyir halinde olan Yasin Gezen (27) idaresindeki 26 SU 672 plakalı otomobil, Musevi Mezarlığı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yönden gelen Cüneyt Akçay (29) yönetimindeki 35 YK 194 plakalı otomobile, ardından sürücüsü öğrenilemeyen 48 BA 639 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler ise durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada 26 SU 672 plakalı otomobildeki Yasin Gezen (27), Nur Mehmet Doğan (39), Cennet Yılmaz (38) ve Şahin Su (28), 35 YK 194 plakalı otomobilde ise Fahrettin Orcan (29) ve Cüneyt Akçay (29) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Her iki hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Şahin Sun'un hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.