01.08.2017 13:39:55

İzmir'de trafik durdu!

İzmir'de İZDENİZ AŞ'deki grev nedeniyle vapur seferlerinin yapılamaması ve Konak ilçesindeki tramvay çalışmaları sonrası kentte uzun araç kuyrukları oluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ AŞ'deki grev nedeniyle vapur seferlerinin yapılamaması ve Konak ilçesindeki tramvay çalışmaları dolayısıyla bazı caddelerin ulaşıma kapanması, kent içi trafik yoğunluğunu artırdı.

İKİ ŞERİT KAPATILDI

Çalışmalar kapsamında Vahap Özaltay Meydanı'ndan TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne kadar olan yolun iki şeridi araç trafiğine kapatıldı. Liman Caddesi istikametinden Konak yönüne gidecek araçlar ise Atatürk Caddesi'ne yönlendirildi.

Bunun yanı sıra Türkiye Denizciler Sendikası ile İZDENİZ AŞ arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması sonucu başlayan ve 20 gündür devam eden grev, kentte uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açtı. Özellikle Alsancak, Konak, Basmane, Karşıyaka Altınyol, çevre yolu ve Bornova bölgesinde trafik yoğunluğu üst seviyeye çıktı.

"HERKES YÜRÜYOR"

Vatandaşlardan Özay Yılmaz, yaptığı açıklamada, Çankaya'dan Alsancak İZBAN durağına giden tüm yollarda trafiğin durma noktasına geldiğini söyledi.

Kent yöneticilerinin yapılan çalışmayla ilgili bilgi vermediğini öne süren Yılmaz, "Diyecek hiçbir söz yok, insanların nasıl çile çektiğini görüyorsunuz. Eski günlere döndük galiba. Gördüğünüz gibi herkes yürüyor. En büyük problem ise ne zaman bitecek belli değil. Deniz ulaşımındaki sıkıntı buna ilave olunca İzmir büyük bir problemin içinde." diye konuştu.