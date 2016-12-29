29.12.2016 10:50:56

İzmir'de terör örgütü DAEŞ'e operasyon: 5 gözaltı

İzmir'de, terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

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İzmir'de, terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başsavcılıkça yürütülen terör örgütü DAEŞ'e yönelik soruşturma kapsamında operasyonun düğmesine bastı. Kent merkezi ve Kemalpaşa ilçesindeki belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu iddia edilirken, yine sosyal medyada örgütü destekleyici paylaşımlarda bulundukları da öne sürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.