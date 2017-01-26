27.01.2017 00:30:21

İzmir'de terör operasyonu

İzmir'de PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Mardin'in Ömerli ilçesindeki Beşikkaya Jandarma Karakoluna PKK/KCK tarafından yapılan saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde, PKK'ya yardım ve yataklık ettiği öne sürülen 6 zanlının İzmir'de olduğu tespit edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların, PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder