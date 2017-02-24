24.02.2017 21:17:02

İzmir'de tekne motoru çalan hırsızlar yakalandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde tekne motoru çalan hırsızlar, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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İzmir'in Aliağa ilçesinde tekne motoru çalan hırsızlar, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde kiraladıkları otomobilin plakasını sökerek Yeni Şakran Mahallesindeki Balıkçı Barınağında bulunan teknenin motorunu çalarak, otomobile yerleştirmeye çalışan S.Ö.(39), S.E.(31) ve E.Ç. (34) isimli şahıslar, jandarmayı fark edince kaçmaya başladı. Jandarmanın kısa bir süre kovalaması sonucu şahıslardan S.Ö. ile S.E. kıskıvrak yakalanırken, E.Ç. firar etti.Jandarmada sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen S.Ö. ile S.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan S.E. ile jandarma ekipleri tarafından aranan E.Ç. isimli şahısların birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.