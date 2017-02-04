04.02.2017 14:26:05

İzmir'de taksiciyi bıçakla gasp edenler tutuklandı

İzmir'de, müşteri gibi ticari taksiye binerek taksiciyi bıçakla tehdit edip 440 TL'sini gasp eden 2 kişi tutuklandı.

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İzmir'de, müşteri gibi ticari taksiye binerek taksiciyi bıçakla tehdit edip 440 TL'sini gasp eden 2 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre Karabağlar ilçesinde 2 kişi, müşteri gibi O.Ö.(41)'nün kullandığı ticari taksiye bindi. Şahıslar daha sonra taksiciyi bıçakla tehdit edip 440 TL'sini aldı. Olayın ardından taksicinin ifadeleri doğrultusunda yola çıkan İzmir Emniyet Müdürülüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların S.Ç. (22) ve K.T. (28) olduklarını tespit etti. Operasyonla yakalanan şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.