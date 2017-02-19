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İzmir'de su kuyusunda ölü bulunan lise öğrencisi hakkında flaş gelişme
19.02.2017 23:36:15

İzmir'de su kuyusunda ölü bulunan lise öğrencisi hakkında flaş gelişme

İzmir'in Menemen ilçesinde su kuyusunda cesedi bulunan 15 yaşındaki liseli genci üvey babasının öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan adam, başına keser sapıyla vurarak öldürdüğünü ve cesedini su kuyusuna attığını itiraf etti.

İzmir'in Menemen ilçesinde su kuyusunda cesedi bulunan 15 yaşındaki liseli genci üvey babasının öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan adam, başına keser sapıyla vurarak öldürdüğünü ve cesedini su kuyusuna attığını itiraf etti.

İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Örtülü Mahallesi ile Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Recepli Mahallesi arasındaki bir bölgedeki su kuyusunda Ahmet Coşkun'un ölü bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Coşkun'un ailesinin ifadesine başvurulması sonrası, üvey baba M.M. gözaltına alındı. Emniyetteki yapılan sorgunun ardından üvey baba M.M., Coşkun'un başına keser sapıyla vurarak öldürdüğünü ve ayağına taş bağlayarak cesedini su kuyusuna attığını itiraf etti.
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