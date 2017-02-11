11.02.2017 17:49:57

İzmir'de Roman vatandaşların sorunları tartışıldı

İzmir Roman Dernekleri Kültür Federasyonu, Karabağlar ilçesinde Roman vatandaşların sorunlarını düzenlenen toplantıda masaya yatırdı.

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İzmir Roman Dernekleri Kültür Federasyonu, Karabağlar ilçesinde Roman vatandaşların sorunlarını düzenlenen toplantıda masaya yatırdı.İzmir Roman Dernekleri Kültür Federasyonu, Karabağlar'da bir toplantı düzenledi. Kahvaltılı toplantıda, Roman vatandaşların sorunları ele alınarak çözüm önerileri sunuldu. İzmir Roman Dernekleri Kültür Federasyonu Başkanı Cemal Bekle, katılımcılara bilgiler vererek, "Romanların bir türlü çözülemeyen sorunlarının ele alınması ve 2016-2021 Roman stratejik eylem planının daha iyi anlaşılması maksadı ile toplantı düzenledik. Roman sorunlarının çözülmesine adadığını bu uğurda da çalışmaya devam edeceğiz" dedi.İstişare toplantısına, Cemal Bekle'nin yanı sıra, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, İzmir İl Dernekler Müdürlüğünden Turgay Esen, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Kazım Erten, Aile ve Sosyal politikalar Siroma Projesi Koordinatörü ve Türkiye'nin bir çok ilinden Roman sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.