16.02.2017 17:18:58

İzmir'de referandum çalışmaları sırasında CHP'li kadınlara saldırı

İzmir'in Balçova ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi sokak çalışması yapan CHP'li iki yaşlı kadın, iddialara göre baba ve oğulun hem sözlü, hemde fiziki saldırısına uğradı.

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İzmir'in Balçova ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi sokak çalışması yapan CHP'li iki yaşlı kadın, iddialara göre baba ve oğulun hem sözlü, hemde fiziki saldırısına uğradı.Olay, bugün 15.00 saatlerinde Balçova ilçesi Korutürk Mahallesi Poylaz Sokakta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balçova ilçe yönetiminde oldukları öğrenilen Necla Savaş (64) ile Birsen Dirik (65) , Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi sahaya inerek çalışmalara başladı. İlçeyi dolaşan iki partili yaşlı kadın, daha sonrada Poyraz Sokaktaki bir apartman dairesinde Ahmet B. ve Osman B.'nin evinin zilini çaldı.Olay karakolda bittiKapıyı açan baba Ahmet B. karşısında referandum için sokak çalışması yapan Savaş ve Dirik'i görünce iddialara göre hakaret etmeye başladı. Bu esnada evde bulunan Osman B.'nin de kapıya gelerek Savaş'a yumruk attığı öne sürüldü. Olay sonrası baba Ahmet B. ve Osman B.'den şikayetçi olmak için Savaş ve Dirik, Balçova Salih İşgören Polis Merkezine gitti. Baba ve oğuldan kendilerine saldırdıkları iddiasıyla şikayetçi olan Necla Savaş, polis merkezi önünde olayı anlattı. Savaş, referandum çalışmaları kapsamında sokak sokak dolaştıklarını ve öğrencilere yönelik çalışma kapsamında kapı kapı dolaşarak bilgi aldıklarını söyledi. Savaş, "Aslında olmaması gereken bir şey. Bir kadına yumruk atmasını hiç yakıştıramadım. Biz ev ev gezip bizim talebelerimiz var adreslerini doğruluyoruz. Elimizdeki listeden burada mı oturuyorsunuz diye soru sormak için girdik. Merhaba dedik. Bize siz nereden geliyorsunuz dediler. Biz 'Evet'çiyiz dedi bize. Bize 'Buraya ancak devletten biri gelirse kapıyı açarız size değil' dedi. 'Saygı duyuyoruz' dedik. Arkadan altı yedi kişi geldi üstümüze saldırdılar. Rehin almaya kalktılar. Sırtımıza vurdular o kadar kötü vaziyetteyim ki konuşacak halim yok" dedi.Balçova Belediye Başkanı Savaş ve Dirik'i karakolda ziyaret ettiSaldırı sonrası Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Savaş ve Dirik'e destek olmak için Salih İşgören Polis Merkezine geldi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Çalkaya, "Referanduma 60 gün var herkes çalışmalara başladı. Bugün de partili bayan arkadaşlarımız sokak çalışması yapıyorlar. Kapı kapı dolaşıp 'Evet mi?' diyeceksiniz, 'Hayır mı?' diyeceksiniz diye sokağın nabzını tutuyorlar. Üzerlerinde parti rozeti herhangi bir şey yok. bir eve giriyorlar ve saldırıya uğruyorlar. Ben buradan herkese söylüyorum. 'Evet' te olabilir 'Hayır' da hayır da olabilir. Herkes düşüncelerini medeni şekilde söyleyebilecek. İkna etmeye çalışacak ama hiçbir zaman şiddete yönelik başvurulmayacak" diyerek referandum çalışmalarında gerginliğin olmaması yönünde uyarıda bulundu.