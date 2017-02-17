17.02.2017 16:18:32

İzmir'de PKK'ya operasyonunda 35 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 35'i adliyeye sevk edildi.

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İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 35'i adliyeye sevk edildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, MİT Bölge Başkanlığı, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin desteğiyle merkez ilçeler ile Menemen, Menderes, Bayındır ve Urla ilçelerinde 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 14'ü Torbalı Adliyesine, 21'i ise Bayraklı'daki İzmir Adliyesine sevk edildi. Zanlıların sosyal medya aracılığıyla terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptıkları, devlet büyüklerine hakaret ettikleri, güvenlik güçlerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK terör örgütüne yönelik başlattığı operasyonlar sırasında kurulan "barış bloku" adı altında terör örgütünün amaçları doğrultusunda algı oluşturmaya çalıştıkları iddia edildi.Aynı operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra İzmir Adliyesine sevk edilen 6'sı kadın 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.