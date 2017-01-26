26.01.2017 23:57:38

İzmir'de PKK operasyonu: 6 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüte yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüte yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.PKK/KCK tarafından Mardin'in Ömerli İlçesi'nde, Beşikkaya Jandarma Karakolu'na yapılan terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İzmir'de operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda, PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan incelemede örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.Zanlılar sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.