14.07.2017 10:36:58

İzmir'de PKK operasyonu: 17 gözaltı

İzmir'de, PKK/KCK'nın kentte düzenleyeceği eylemlerin engellenmesi ve örgüte destek verenlere yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah PKK/KCK üyelerine yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgüte destek verdikleri belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda biri pompalı, 2 av tüfeği ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 17 kişi, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.