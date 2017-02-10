10.02.2017 21:21:36

İzmir'de Osmanlı dönemine ait 498 gümüş akçe ele geçirildi

İzmir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda Osmanlı dönemine ait 498 gümüş akçe ele geçirildi.

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İzmir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda Osmanlı dönemine ait 498 gümüş akçe ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.Ç. (42) isimli bir kişinin çok sayıda tarihi eseri Konak ilçesinde satmaya çalıştığı istihbaratını aldı. İstihbarat doğrultusunda harekete geçen ekipler, Z.Ç.'nin adresine operasyon düzenledi. Z.Ç. gözaltına alınırken, 498 adet gümüş akçe ele geçirildi. İzmir Müze Müdürlüğünün yaptığı incelemede gümüş akçelerin Osmanlı dönemine ait olduğu ve 2863 sayılı Yasa kapsamında orijinal tarihi eser kapsamında yer aldığı tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.