10.02.2017 14:36:35

İzmir'de öğrenciler ilgi duydukları meslekleri sordu

İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ) gerçekleşen 4. Mesleğimi Seçiyorum etkinliğinde öğrenciler, akademisyenlere ilgi duydukları mesleklerin eğitimini ve kariyer imkanlarını sordu.

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İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ) gerçekleşen 4. Mesleğimi Seçiyorum etkinliğinde öğrenciler, akademisyenlere ilgi duydukları mesleklerin eğitimini ve kariyer imkanlarını sordu.İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 'Mesleğimi Seçiyorum' etkinliğinin bu yıl dördüncüsü gerçekleştirildi. Üniversitenin konferans salonunda yapılan programda bin 700 öğrenci, ders uygulamaları hakkında bilgi aldı. Bir gün boyunca 'üniversiteli' olan öğrenciler, sınav kaygısı, motivasyon, başarı ve meslekler konularında da bilgi edindi. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, meslek seçiminin kişinin hayatını etkilediğini belirtti. Muğan, "Sevdiğiniz işi yapmak, kendinize ve ülkenize katkı sağlamaktır. Mutlu olacağınız mesleği seçin. Öğrencilerimizi potansiyelini gerçekleştiren, meraklı, açık fikirli ve fark yaratma arzusu içerisinde olan bireyler olarak yetiştiriyoruz. Mesleğinizde bunu yaratın. Mutlu olun" dedi."Öğrencilerimiz başarısız olacağına inanmamalı"Sınava hazırlanan gençlere sınav kaygısını aşmak için tavsiyelerde bulunan İEÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasemin Öğütçü de, düşüncelerin kontrol edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Genellikle alışmadık bir durum karşısında kaygı yaşarız. İlk önce düşüncelerimizi kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. Olumsuz düşünceler başarıyı engeller. Vücut sağlıklı tepkiler vermez ve düşüncelerin konsantrasyonu engellenir. Öğrencilerimiz başarısız olacağına inanmamalı. Olumsuz düşünceler geliştirmek, kişinin kendi hakkında ön yargılı olmasına neden olur. İlk adımın çalışmak. Çalışmadan gelecek ile ilgili planlarında gerçekçi olamazsınız. Derslere devamlı ve etkin katılın. Etkili, sistemli düzenli konu tekrarı yapın ve test çözün. Zevk aldığımız şeylere ve hobilerimize hafta içinde en az birkaç saat ayırmalıyız. Bu gerginliği azaltır, enerjiyi ve olumluluğu arttırır. Sınav sırasında da ilk başta belli bir gerginlik normaldir. Yönergeleri dikkatli okuyun. Aklınıza takılan sorunun yanına not alın ve o soruyu geri dönmek üzere geçin. Kaygınıza teslim olmayın ve bu durumla baş edebileceğinizi unutmayın. Sınıfta dikkatinizi dağıtan uyaranları önemsemeyin, sorulara yoğunlaşınca onları fark etmeyeceksiniz. Sınav sonrasında da kendinizi ödüllendirin" şeklinde konuştu.İEÜ Embryonix Ön Kuluçka Merkezi Koordinatörü Taylan Özgür Demirkaya da, iyi bir kariyer ve meslek seçimi için 5 aşamanın bulunduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:"Sorumluluk al, harekete geç, başarısız ol, öğren ve geliştir. Bu temel kavramlar üzerinde durulmalı. Öncelikle kişi sorumluluk almalı. 'Bunu yapmam lazım' anlayışıyla harekete geçmeli ve ilk adımı atmalıdır. İlk adımda başarı gelmeyebilir ancak pes edilmemeli. Durumdan ders çıkarmalı, öğrendiğiniz aşamaları da geliştirip yeniden uygulamalısınız."