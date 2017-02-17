17.02.2017 13:19:35

İzmir'de Mülteci Destek Derneği açıldı

Sığınmacıların sorunlarına yönelik çalışmalar yapan Mülteci Destek Derneği (MUDEM), Ankara, İstanbul ve Gaziantep'ten sonra İzmir'in Konak ilçesinde hizmete açıldı.

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Sığınmacıların sorunlarına yönelik çalışmalar yapan Mülteci Destek Derneği (MUDEM), Ankara, İstanbul ve Gaziantep'ten sonra İzmir'in Konak ilçesinde hizmete açıldı.2014 yılında Ankara'da kurulan Mülteci Destek Derneği (MUDEM), İstanbul ve Gaziantep'ten sonra İzmir'deki temsilciliğini de faaliyete geçirdi. Düzenlenen açılışa Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter'in yanı sıra, çeşitli kamu kurumlarının temsilcileri ve bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da katıldı. İzmir temsilciliğinin, bünyesindeki eğitim destek merkeziyle kentte yaşayan geçici koruma statüsüne sahip kişilere farklı alanlarda kurslar düzenleyeceği, meslek edindirme kursları kapsamında da giyim sektöründeki nitelikli eleman ihtiyacını gidermeye katkıda bulunmak üzere faaliyet gösterileceği belirtildi.Tüm yaş gruplarına hitap ediyorÖte yandan, merkezde tüm yaş gruplarının yararlanabileceği Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde çeşitli yazılı eserlerin yer aldığı bir kütüphane, hem ders çalışmak, hem de kitap okumak için uygun koşulları sağladığı da duyuruldu. Ayrıca çocuk dostu alan da, çocukların güvenli bir ortamda çeşitli oyun ve etkinliklerle iyi zaman geçirmeleri için hazırlanmış ve çocukların sosyal ilişkilerini ve becerilerini geliştirmeleri için de faydalı bir ortam olduğu da bildirildi. MUDEM İzmir Temsilciği bünyesindeki eğitim destek merkezinin yanı sıra, engelli mülteciler için kurulmuş psiko-sosyal destek ve sağlık hizmetlerine erişim için danışmanlık veren sürdürülebilir yaşam merkezi de verilen hizmetler arasında dikkat çekiyor.