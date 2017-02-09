09.02.2017 16:03:13

İzmir'de korkutan TIR yangını

İzmir'de Ankara Caddesi yan yolu üzerinde bulunan bir çimento fabrikasında park halinde bulunan TIR'da çıkan yangın çevrede korkuya neden oldu.

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İzmir'de Ankara Caddesi yan yolu üzerinde bulunan bir çimento fabrikasında park halinde bulunan TIR'da çıkan yangın çevrede korkuya neden oldu.İzmir'in Bornova ilçesinde Ankara Caddesi yan yolu üzerinde bulunan bir çimento fabrikasında park halinde bulunan TIR'ın motor bölümünden alevler çıkmaya başladı. Alevlerin aracı sardığını gören işçilerin itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında TIR'ın çekici bölümü küle dönerken, alevlerin dorseye sıçramaması daha büyük bir zararı önledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için bilirkişi incelemesi yapılacağı belirtildi.