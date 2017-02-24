24.02.2017 10:44:07

İzmir'de iki günde 123 göçmen yakalandı

İzmir'de 20 Şubat ve 22 Şubat tarihleri arasında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 123 göçmen yakalandı.

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İzmir'de 20 Şubat ve 22 Şubat tarihleri arasında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 123 göçmen yakalandı.İzmir İl Jandarma Komutanlığının göçmenlere yönelik operasyonları devam ediyor. Ekipler bu kapsamda, 20 Şubat ve 22 Şubat tarihleri arasında İzmir sınırları içerisinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 123 göçmeni yakalandı. Olayla ilgili 1 organizatör yakalanırken, daha sonra serbest bırakıldı. Yakalanan göçmenlerin yapılan işlemlerin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.