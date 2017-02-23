23.02.2017 16:20:12

İzmir'de göçmen kaçakçılığı: 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 25 göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

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İzmir'in Gaziemir ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 25 göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz Salı günü bir grubun kaçak yollarla yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri yasa dışı yollardan, Avrupa ülkelerine deniz yoluyla kaçmaya çalışan yabancı uyruklu göçmen şahısları Gaziemir ilçesi Menderes Kavşağı üzerinde yapılan operasyonla bir adet minibüs içerisinde yakaladı. Yapılan operasyondan 23'ü Suriye 2'si Dominik uyruklu olmak üzere 25 göçmen ile göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan C.K. (31) yakalandı. Ayrıca araçta yapılan aramada 15 adet can yeleği ele geçirilirken göçmen kaçakçılığı yapan C.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.