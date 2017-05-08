09.05.2017 11:36:37

İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu: 29 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 29 polis gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan eski polis memurlarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen ve aralarında eski emniyet amirlerinin de bulunduğu 31 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.