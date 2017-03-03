03.03.2017 14:16:20

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu 270 sanıklı davanın görülmesine devam edildi - Tutuksuz sanıklardan TCG Bozcaada gemisinin eski komutanı Binbaşı Adıgüzel Karakuş, savunma yaptı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 270 sanığın yargılandığı davaya ilişkin duruşmanın öğleden önceki oturumunda TCG Bozcaada gemisi eski komutanı tutuksuz sanık Binbaşı Adıgüzel Karakuş savunma yaptı.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada TCG Bozcaada gemisi eski komutanı tutuksuz sanık Binbaşı Adıgüzel Karakuş, darbe girişimi akşamı 21.24'de Whatsapp grubundan acil toplanma planı mesajı geldiğini, gemiye ulaştığında kendisine eğitim amaçlı seyre çıkılacağı yönünde bilgi verildiğini ifade etti.

Karakuş, gemi hazırlıklarını tamamlayıp iskeleden ayrılacağı sırada TCG Bartın gemisi komutanı Binbaşı Serdar Durukan'ın "Kırmızı alarm durumu varmış" diye arkasından seslendiğini, daha sonra Durukan'ın cep telefonundan kendisini arayarak, tutuklu sanık Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur'un "Benim emrim olmadan karaya dönülmeyecek" talimatını ilettiğini ifade etti.

Karakuş, saat 23.36'da bunun eğitim maksatlı bir seyir olmadığını anladığını, telefonların toplatılmasının emredildiğini ancak geminin ikinci komutanı Yüzbaşı Fatih Demirci'ye ülkedeki gelişmelerden haberdar olmak için cep telefonunu açık tutmasını söylediğini öne sürerek şöyle konuştu:

"TCG Beykoz gemisine atanan yeni komutan Binbaşı Mehmet Ekim Ayyıldız beni arayarak ülkede darbe girişimi olduğu yönünde haberler geldiğini, ülkenin karışık olduğunu söyledi. Bunun üzerine diğer gemi komutanları ile irtibata geçerek, 'Darbe yanlısı, uygunsuz emir geldiğinde uygulamayacağız' şeklinde karar aldık.

Gemi personeli içinde kalkışmaya yönelik kendimce önlemler de aldım. Daha 1 günlük gemi komutanı olduğum için kimseye güvenmiyordum. Kimin ne olduğunu bilmiyordum. Kendimden başka kimseye güvenmediğim anlar oldu. Gemi silah subayı Yüzbaşı Gökhan Konak'tan personeli tedirgin etmeden 3 silah getirmesini istedim ve dolabıma kilitledim. Havadan da bir tehdit gelirse diye topları hazır edip, radarcı personelime de havayı takip ettirdim."

İstanbul ve Ankara'daki arkadaşlarını ve bazı komutanlarını da arayarak bilgi almaya çalıştığını, sabah saatlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Recep Bülent Bostanoğlu imzası ile gelen mesaj üzerine limana geri döndüklerini vurgulayan Karakuş, "Kendi gemimi koruma iç güdüsüyle hareket ettim. Bugün olsa yine yaparım." dedi.

Mahkeme Başkanının "Açıktayız, seyirdeyiz, kullanılıyoruz, komutanlarımız acaba darbeci mi diye düşünmediniz mi ?" sorusuna ise Karakuş, "Başımdaki komutanlardan da şüphelendim. Ama onlara 'darbeci misin, değil misin' diye soramazdım. Maddi delil görmedim. Darbeye destekçi değilim. Herhangi bir duruma karşı da öz savunma tedbirlerimi aldım. Silahlarımı donattım. Bir emir verilseydi uygulamayacağımı biliyordum." yanıtını verdi.

Karakuş, 24 Temmuz'da gözaltına alınıp 27 Temmuz'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını, halen Foça Batı Görev Grup Komutanlığında Harekat Muhabere Şube Müdürlüğünde görevine devam ettiğini sözlerine ekledi.

- İddianame

İzmir'de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan bin 300 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, Fetullah Gülen'in "birinci" şüpheli olduğu 267 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamaları yöneltilmişti.

Daha sonra hazırlanan ek iddianameyle 3 kişinin daha dosyaya eklenmesiyle sanık sayısı 270'e yükselmişti.

Sanıklar arasında tamamı Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen, "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen tutuklu sanıklar Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ile Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez de bulunuyor.







