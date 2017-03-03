SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
03.03.2017 14:16:20

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu 270 sanıklı davanın görülmesine devam edildi - Tutuksuz sanıklardan TCG Bozcaada gemisinin eski komutanı Binbaşı Adıgüzel Karakuş, savunma yaptı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 270 sanığın yargılandığı davaya ilişkin duruşmanın öğleden önceki oturumunda TCG Bozcaada gemisi eski komutanı tutuksuz sanık Binbaşı Adıgüzel Karakuş savunma yaptı.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada TCG Bozcaada gemisi eski komutanı tutuksuz sanık Binbaşı Adıgüzel Karakuş, darbe girişimi akşamı 21.24'de Whatsapp grubundan acil toplanma planı mesajı geldiğini, gemiye ulaştığında kendisine eğitim amaçlı seyre çıkılacağı yönünde bilgi verildiğini ifade etti.

Karakuş, gemi hazırlıklarını tamamlayıp iskeleden ayrılacağı sırada TCG Bartın gemisi komutanı Binbaşı Serdar Durukan'ın "Kırmızı alarm durumu varmış" diye arkasından seslendiğini, daha sonra Durukan'ın cep telefonundan kendisini arayarak, tutuklu sanık Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur'un "Benim emrim olmadan karaya dönülmeyecek" talimatını ilettiğini ifade etti.

Karakuş, saat 23.36'da bunun eğitim maksatlı bir seyir olmadığını anladığını, telefonların toplatılmasının emredildiğini ancak geminin ikinci komutanı Yüzbaşı Fatih Demirci'ye ülkedeki gelişmelerden haberdar olmak için cep telefonunu açık tutmasını söylediğini öne sürerek şöyle konuştu:

"TCG Beykoz gemisine atanan yeni komutan Binbaşı Mehmet Ekim Ayyıldız beni arayarak ülkede darbe girişimi olduğu yönünde haberler geldiğini, ülkenin karışık olduğunu söyledi. Bunun üzerine diğer gemi komutanları ile irtibata geçerek, 'Darbe yanlısı, uygunsuz emir geldiğinde uygulamayacağız' şeklinde karar aldık.

Gemi personeli içinde kalkışmaya yönelik kendimce önlemler de aldım. Daha 1 günlük gemi komutanı olduğum için kimseye güvenmiyordum. Kimin ne olduğunu bilmiyordum. Kendimden başka kimseye güvenmediğim anlar oldu. Gemi silah subayı Yüzbaşı Gökhan Konak'tan personeli tedirgin etmeden 3 silah getirmesini istedim ve dolabıma kilitledim. Havadan da bir tehdit gelirse diye topları hazır edip, radarcı personelime de havayı takip ettirdim."

İstanbul ve Ankara'daki arkadaşlarını ve bazı komutanlarını da arayarak bilgi almaya çalıştığını, sabah saatlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Recep Bülent Bostanoğlu imzası ile gelen mesaj üzerine limana geri döndüklerini vurgulayan Karakuş, "Kendi gemimi koruma iç güdüsüyle hareket ettim. Bugün olsa yine yaparım." dedi.

Mahkeme Başkanının "Açıktayız, seyirdeyiz, kullanılıyoruz, komutanlarımız acaba darbeci mi diye düşünmediniz mi ?" sorusuna ise Karakuş, "Başımdaki komutanlardan da şüphelendim. Ama onlara 'darbeci misin, değil misin' diye soramazdım. Maddi delil görmedim. Darbeye destekçi değilim. Herhangi bir duruma karşı da öz savunma tedbirlerimi aldım. Silahlarımı donattım. Bir emir verilseydi uygulamayacağımı biliyordum." yanıtını verdi.

Karakuş, 24 Temmuz'da gözaltına alınıp 27 Temmuz'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını, halen Foça Batı Görev Grup Komutanlığında Harekat Muhabere Şube Müdürlüğünde görevine devam ettiğini sözlerine ekledi.

- İddianame

İzmir'de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan bin 300 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, Fetullah Gülen'in "birinci" şüpheli olduğu 267 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamaları yöneltilmişti.

Daha sonra hazırlanan ek iddianameyle 3 kişinin daha dosyaya eklenmesiyle sanık sayısı 270'e yükselmişti.

Sanıklar arasında tamamı Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen, "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen tutuklu sanıklar Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ile Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez de bulunuyor.




    YORUM YAZ
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Bekir Bozdağ açıklaması ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN BEKİR BOZDAĞ AÇIKLAMASI
Efsane Murat 124 geri döndü! Modifiye yok, her şey orjinal
Yapılması kolay 10 pratik salih amel (1)
Fikri Işık: Türkiye'nin önceliği Menbiç'tir
'Asker elbisesi giymiş teröristler!'
Kılıçdaroğlu'ndan Almanya'ya tepki
FETÖ'cülerin Bylock yalanları
Bozdağ: Almanya teröristlerin sığınağı oldu
'15 Temmuz'da hiçbir işaret beklemeden sokağa çıkanlar nerede?'
Tuğgeneral Hacıoğlu, darbecilerle böyle çatışmış
Alman basını: Erdoğan’a vize verilmemeli
Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya sert tepki
MHP'li muhalif Oğan: Binali Yıldırım'dan milletvekilliği teklifi geldi...
Fransa'da belediyeden sığınmacılara yemek yasağı
MHP'den 'çatlak' iddialarına yanıt
3 Mart 2017 gazete manşetleri
'Mesud Barzani 'evet' için çalışıyor'
'Alo, FETÖ şüphelisisiniz...'
ABD, Usame bin Ladin'in damadını öldürdü!
Neden Cumhurbaşkanlığı sistemi tercih edildi?
'FETÖ, büyü ve akıl ötesi kurgular kullandı'
“IŞİD lideri Bağdadi yenilgiyi kabul etti'
'500 Peşmerge, PKK'ya karşı konuşlandırıldı'
AK Partili Bakan: Asker, başörtülü kadına selam duracak
'Bahçeli'nin yaptığı bel altı vuruş'
Kaynak Holding'de Bylock operasyonu
Kaynak Holding'de Bylock operasyonu
FETÖ bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla yürütülen Kaynak Holding soruşturması kapsamında ‘Bylock’ kullandığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
03.03.2017 14:07:26
Erdoğan'ın hayatını anlatan 'Reis' filmi bugün vizyona giriyor
Erdoğan'ın hayatını anlatan 'Reis' filmi bugün vizyona giriyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatından esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan Reis filmi, bugün vizyona giriyor.
03.03.2017 13:43:22
Galatasaray’a Sneijder'den kötü haber
Galatasaray’a Sneijder'den kötü haber
Galatasaray’da dün yapılan antrenmanda sakatlanan Wesley Sneijder’in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
03.03.2017 13:13:52
TÜBİTAK'ta bin 846 kişi çıkarıldı
TÜBİTAK'ta bin 846 kişi çıkarıldı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 'FETÖ ile mücadele kapsamında, TÜBİTAK'ta bugüne kadar bin 846 çalışanın işine son verildi' dedi.
03.03.2017 12:59:53
Ömer Çelik'ten Alman siyasetçilere: Bizim kapımız size açık
Ömer Çelik'ten Alman siyasetçilere: Bizim kapımız size açık
Ömer Çelik, Türkiye'nin bir kez daha demokrasi mücadelesi verdiğini söyleyerek, 'Alman siyasetçiler, Türkiye'deki Alman vatandaşlarla buluşmak istiyorsa, buyursunlar gelsinler. Kapımız açık' dedi.
03.03.2017 12:42:44
Kayseri’de IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri’de IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri’de IŞİD'in propagandasını yapmak, eylem ve faaliyetlerde bulunmak suçundan Suriye ve Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
03.03.2017 12:19:10
Vural: Terim'i eleştirince bozuluyor
Vural: Terim'i eleştirince bozuluyor
Teknik Direktör Yılmaz Vural, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim için, “Konuşurken can ciğer arkadaşın ama eleştirince bozuluyor” dedi.
03.03.2017 12:11:46
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'MHP’nin yüzde 90’ı ‘hayır’ oyu verecek'
'MHP’nin yüzde 90’ı ‘hayır’ oyu verecek'
'Bahçeli'nin yaptığı bel altı vuruş'
'Bahçeli'nin yaptığı bel altı vuruş'
'500 Peşmerge, PKK'ya karşı konuşlandırıldı'
'500 Peşmerge, PKK'ya karşı konuşlandırıldı'
Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye Kürdistan bayrağı yanıtı
Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye Kürdistan bayrağı yanıtı
'FETÖ, başkanlık sistemini 20 yıl önce istedi'
'FETÖ, başkanlık sistemini 20 yıl önce istedi'
“IŞİD lideri Bağdadi yenilgiyi kabul etti'
“IŞİD lideri Bağdadi yenilgiyi kabul etti'
Hüseyin Çelik FETÖ'nün eğitim imamı mı?
Hüseyin Çelik FETÖ'nün eğitim imamı mı?
'Cumhurbaşkanı, Ankara’nın yarısını yaksa mahkemeye götüremiyorsunuz'
'Cumhurbaşkanı, Ankara’nın yarısını yaksa mahkemeye götüremiyorsunuz'
'Alo, FETÖ şüphelisisiniz...'
'Alo, FETÖ şüphelisisiniz...'
'Mesud Barzani 'evet' için çalışıyor'
'Mesud Barzani 'evet' için çalışıyor'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları