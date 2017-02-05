05.02.2017 10:09:22

İzmir'de eylem hazırlığındaki 8 kişi yakalandı

İzmir'de IŞİD'e yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen 8 zanlı yakalandı.

AA'nın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD'e yönelik kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların IŞD adına çatışma bölgelerinde faaliyette bulundukları, üyelerle irtibat halinde oldukları, zaman zaman çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve kentte eylem hazırlığında oldukları ileri sürüldü.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman ile bir av tüfeği ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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