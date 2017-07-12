12.07.2017 11:10:15

İzmir'de deniz ulaşımı durdu

Türkiye Denizciler Sendikası, (TDS) İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ AŞ ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine İzmir'de yolcu ve araba vapuru seferlerini durdurdu.

İzmir'de yolcu ve araba vapuru seferleri, grev nedeniyle durdu. TDS, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ AŞ ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine greve gitti. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için iskeleye gelen vatandaşlar, grev kararını öğrenince otobüslere yönelirken, 66 yıllık denizcilik sendikası tarihinde ilk kez grev uygulamasına gidildiği belirtildi.



TDS Genel Başkanı Hasan Pekdemir, Karşıyaka Vapur İskelesi'nde grevle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları toplu iş görüşmelerinde bir sonuç alamadıklarını, bu sebeple bu sabah itibarıyla grevi uygulamak durumunda kaldıklarını söyledi. 60 gün önce grev kararı aldıklarını kaydeden Pekdemir, "Bizim anlaşamadığımız nokta şu; 2016'nın Ağustos ayında 2'nci sicile geçtiler. 2'nci sicil şu demek; devlete vergi vermezler. Bu vermedikleri vergiyi biz çalışanlara ücret olarak 'zam verdik' diyorlar. Biz de diyoruz ki '2016 yılında bunu zaten vermeniz gerekiyordu.' Yılbaşından sonra normal bir zam almamız gerekiyordu. Daha önceden hep emsal aldığımız, hükümet ile Türk-İş'in arasında yapılmış olan kamu protokol çerçevesi civarındaydı. Bize dediği sadece '2016 yılının devlete ödemediğiniz vergisini alın, çekin gidin, zam yok.' Böyle bir yaklaşımda anlaşmamız söz konusu değil" dedi.



Grevin anlaşmaya varıncaya kadar devam ettirileceği belirtildi.



BELEDİYEDEN AÇIKLAMA



İzmir Büyükşehir Belediyesi de grev kararı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Belediyemiz, ESHOT, İzmir Metro AŞ, İZBAN ve İZULAŞ'ın koordineli çalışmasıyla, vatandaşlarımızın ulaşımda sıkıntı yaşamaması ve İZDENİZ grevinden minimum derecede etkilenmesi için gereken tedbirleri almıştır" ifadeleri kullanıldı.