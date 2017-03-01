02.03.2017 02:49:03

İzmir'de cezaevinde yangın: 1 yaralı

Buca'daki cezaevinde yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında yaralanan tutuklu hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Buca ilçesinde bir tutuklu, cezaevinde kaldığı koğuşta yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde cinayet suçundan tutuklu Yaşar G. (28), psikolojik sorunlarından dolayı kaldığı koğuştaki yatağını ateşe verdi. Diğer mahkumların yardımlarına rağmen yatağından ayrılmak istemeyen Yaşar G'nin intihar etmek istediği öne sürüldü.

Vücudunda yanıklar oluşan Yaşar G, gardiyanların müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşar G'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.