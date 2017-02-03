SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
İzmir'de 270 sanıklı FETÖ davasına devam edildi
03.02.2017 20:01:24

İzmir'de 270 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

İzmir'de 152'si tutuklu 270 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında sanık Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter ve İstihkam Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İzmir'de 152'si tutuklu 270 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında sanık Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter ve İstihkam Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İzmir'de FETÖ'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde öğleden sonra devam edildi. Duruşmanın öğleden sonraki celsesinde tutuklu sanık Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter savunmasını yaptı. Mesleğe başladığı günden beri vatan, millet ve Atatürk sevgisiyle hareket ettiğini söyleyen İlter, FETÖ'yle bağlantısının olmadığını ileri sürdü. İlter, savunmasında hain darbe teşebbüsünün ne hazırlık ne de uygulama aşamasında hiçbir faaliyetine katılmadığını, herhangi bir bağlantısının olmadığını söyledi.

"Önlem aldım"

15 Temmuz günü yaşananları anlatan İlter, bir yakınını akşam saatlerinde yolcu ettikten sonra fıtık ameliyatı olduğu için belinde ağrı hissettiğini, bu sebeple evinde istirahate çekildiğini söyledi. İlter, "Nöbetçi amirliğinden arandım. Harekat yıldırım mesajının geldiği söylendi. Hemen üzerimi giyinip karargaha gittim. Kurmay başkanının da çağrılmasını istedim. Karargahta mesajı inceledim, okudum. Bir dönemde de Genelkurmayda çalıştım. Yazının altında Yurtta Sulh Konseyi yazıyordu. Fakat formatın dışında bir evraktı. Bu tür yazılarda Genelkurmay Başkanı ya da Genelkurmay İkinci Başkanı gibi imzalar açılırdı. Bunda yoktu. Bunun kalkışma olduğunu değerlendirdik. Korgeneral Mehmet Baysal'ı aradım. 'Komutanım sizi komutanlık emrine almışlar. Bana da devam demişler. Bizler tedbirleri arttıracağız, disiplinsizliğe izin vermeyeceğiz'. Bize gönderilen mesajda, Mehmet Baysal'ın yerine vekaleten Tümgeneral Veli Yıldırım atandığı yazılıydı. Ben bu kişiyle o gece hiç görüşmedim. Ankara'dan da kimseyle görüşmem olmadı" dedi.

İlter, kışlada yaşanabilecek olaylara karşı önlem aldıklarını, cephanelikte tedbirleri arttırdıklarını, bu önlemleri de FETÖ'cü olmadığını bildiği kişilerle yaptıklarını öne sürdü. İlter, "Komutanın en önemli sorumluluğu, birliğine sahip olmak, emniyet tedbirlerini almaktır. Ben o gece toplantı yapmadım. Birlik komutanlarını çağırmadım. Erkan başkanını çağırdım. Birliğime hazırlık seviyesini yükselten çalışma yapmadım" dedi.

İsminin terör örgütüyle anılmasını şiddetle reddettiğini söyleyen İlter, darbeye iştirak edenlerin kendisiyle devam etmek istemesine yönelik, "Benim ismimin karşısına devam yazmışlar ama görev vermemişler. Çünkü yapmayacağımı biliyorlardı. İsmimin bulunmasında bilgim, onayım, iradem olmamıştır. Aktif olarak kullandıkları tümenlere kendi adamlarını atamışlardır" diye konuştu.

Kendisinin TSK'ya, TSK'nın da kendisine ihtiyacı olduğunu savunan İlter, "Emeklilik işlemlerini yaptırmadım. Umudumu koruyorum. PKK'yla yıllarca mücadele ettim. Çatışmalara girdim. Şimdi onun yerine başka bir terör örgütüyle ismimin anılmasını şiddetle reddediyorum. Benim içim rahat, kendime güvenim tam. Benim için yapılan suçlamaları dürüstçe muhakeme yaptığım zaman vicdanıma kabul ettiremiyorum" dedi.

Mustafa İlter, Mahkeme Başkanı Oktay Tabur'un Ankara'ya gidip gitmediğine yönelik sorusuna da, "Ben darbe girişiminden 6 ay öncesine kadar Ankara'ya gitmedim. Adımımı atmadım" yanıtını verdi.

İddianamede tutuklu sanıklardan Tümgeneral Ahmet Cural ve Tuğgeneral Ersal Ölmez'le öğle yemeği yemekle suçlandığını hatırlatan Mustafa İlter, "Haziran ayında fıtık ameliyatı olmuştum. Ahmet Cural, yeni öğrenmiş, yemek yemeye karar verdik. Yemeğin konusu benim sağlık durumumdu. Tamamen sosyal bir yemekti" ifadelerini kullandı.

"Kapıda FETÖ yazıyor"

Duruşmada daha sonra sanık İstihkam Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan ifade verdi. Gözaltına alındıktan sonra karakolda rütbelerinin sökülmesinin kendisini çok yaraladığını söyleyen Saylan, cezaevinde kaldıkları kısımla ilgili de eleştiride bulundu. Kapılarında FETÖ'cü yazdığını anlatan Saylan, "Hücre kapısında FETÖ yazıyor. FETÖ'cü değilim. Kabul etmiyorum. Ölünceye kadar kimse beni FETÖ'cü olarak nitelendiremez. Nerede yazsın. Bu çok ağır bir suçlama. Biz FETÖ Metö bilmeyiz. Babam, dedem asker. Ben çocuklarımın gittiği okulları bile araştıran birisiyim" dedi.

Kurmaylığı kazandıktan sonra askeri üniformayla Karacaahmet Mezarlığı'nda babasının mezarını ziyaret etiğini anlattığı sırada gözleri dolan Osman Nadir Saylan, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Işık Koşaner ile de yakın ilişkide bulunduklarını anlattı.

"Hukuk herkese lazım"

Balyoz ve Ergenekon yargılamaları sürecinde sık sık gündeme gelen "Hukuk herkese lazım" sözünü ifadesi sırasında dile getiren Saylan, "O süreçte çok söyleniyordu. Bende bunlardan etkileniyordum. Ama bu kadar yakın bir zamanda bana lazım olacağını düşünmedim" dedi.

Hiçbir terör örgütüyle ilişkisinin olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini belirten Osman Nadir Saylan, "Bu kadar general ve amiral darbe yapmak isteseydi sonucunu sizde tahmin edebilirsiniz. Emir verir giderlerdi. Darbenin başarılı olmamasının en büyük sigortası biziz. Sayın Cumhurbaşkanı bunu böyle bilsin" dedi.

15 Temmuz'daki darbe girişimini de yemekte bulunduğu sırada bir arkadaşının kendisini aramasıyla öğrendiğini söyleyen Saylan, ardından gelişmeleri televizyondan takip ettiğini anlattı. Osman Nadir Saylan, darbe teşebbüsü gecesine ilişkin olarak ise, "Altında Yurtta Sulh Konseyi yazan belgenin geçersiz ve kanunsuz olduğunu düşündüm. Astlarıma böyle emir verdim. Gelen emrin Genelkurmaydan mı geldiğini, yoksa korsan mı olduğunu başta anlamadık. Evrak Genelkurmaydan gelse bile bu emre uymayacaktık. Neyin ne olduğunu anlamaya çalıştık. Memduh Hakbilen'i de sıkıyönetim komutanı olduğu için değil, ne olduğunu anlamak için ve aynı kışla içerisinde bulunduğumuz için aradım. Askeri hattan aradım. Bana cevap vermedi. Bende ısrarcı olmadım" diye konuştu.

FETÖ kapsamında tutuklu bulunan Korgeneral Metin İyidil'in de kendisini üst komutanı olarak Ankara'dan aradığını söyleyen Saylan, "Bana 'Nadir Paşa neredesin?' diye sordu. Gelen yazıyı kendisine söyledim. Emri dikkate almadığımızı anlattım. O da bana 'Tabi ki emri yerine getirmiyoruz. Devletin ordusuyuz. Kimsenin adamı değiliz. Gerekirse yanına adam al, ordu komutanını kurtarın' dedi" sözleriyle telefonda geçen konuşmalarını anlattı.

Mahkeme Başkanı Oktay Tabur, tahliye taleplerini değerlendirip, Salih Sevil, Mustafa İlter ve Osman Nadir Saylan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

İstanbul'da gösteri güzergahları belirlendi
İstanbul'da gösteri güzergahları belirlendi
İstanbul Valiliği, bu yıl toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yapılacağı yerler ile güzergahları belirledi.
03.02.2017 20:00:14
Bebekleri kundaklamak tehlikeli
Bebekleri kundaklamak tehlikeli
Uzmanlar, kundak yapılan bebeklerde yüksek oranda gelişimsel kalça çıkığının görüldüğünü belirtti.
03.02.2017 18:41:18
Borsa haftayı yükselişle tamamladı
Borsa haftayı yükselişle tamamladı
Borsa haftanın son iş gününü yüzde 1,14'lük yükselişle tamamladı.
03.02.2017 18:32:59
Almanlar giderek şişmanlıyor
Almanlar giderek şişmanlıyor
Alman Beslenme Derneği tarafından yapılan araştırmada, ülkedeki 18 ile 65 yaş arasındaki erkelerin yüzde 59'unun, kadınların ise yüzde 37'sinin aşırı kilolu olduğu ortaya çıktı.
03.02.2017 18:18:59
Şimdi 3. Üniversiteye hazırlanıyor
Şimdi 3. Üniversiteye hazırlanıyor
Bedensel engelli Şenay Şide, 3. üniversiteye gitmek için hazırlanıyor.
03.02.2017 18:10:02
Ronaldinho yarın Türkiye'ye geliyor
Ronaldinho yarın Türkiye'ye geliyor
Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldindo, cumartesi günü İstanbul'a geliyor.
03.02.2017 17:30:22
Bursa'da 13 kişi IŞİD üyeliğinden tutuklandı
Bursa'da 13 kişi IŞİD üyeliğinden tutuklandı
Bursa’da, çatışma bölgesine gitmek için hazırlanan IŞİD üyesi 13 kişi tutuklandı.
03.02.2017 17:30:04
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
Haberleşme faturası en yüksek 10 vekil
Haberleşme faturası en yüksek 10 vekil
Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözleri Merkel yine kullandı!
Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözleri Merkel yine kullandı!
Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor
HDP Demirtaş'ın cezaevi fotoğrafını paylaştı
HDP Demirtaş'ın cezaevi fotoğrafını paylaştı
Donald Trump'tan YPG'li plana fren!
Donald Trump'tan YPG'li plana fren!
Yunanistan 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye savaş açmayı tartışmış
Yunanistan 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye savaş açmayı tartışmış
'Suriyeli Muhalifler, YPG'yle Rakka'ya girmeye hazırlanıyor'
'Suriyeli Muhalifler, YPG'yle Rakka'ya girmeye hazırlanıyor'
4 Arap ülkesinden İran'a çağrı!
4 Arap ülkesinden İran'a çağrı!
Astana'ya katılan Suriyeli muhalifler: 'Ülke gerçeklerinden kopuk sözde muhalifler...'
Astana'ya katılan Suriyeli muhalifler: 'Ülke gerçeklerinden kopuk sözde muhalifler...'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları