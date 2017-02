13.02.2017 20:50:25

İzmir Büyükşehir Meclisinde Kültürpark tartışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde belediyenin projelerini eleştirerek 'Umarız Kültürpark betonpark olmaz' diyen AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan'a Başkan Kocaoğlu'ndan yanıt geldi. Kocaoğlu, 'Bugün engelleyen, aleyhinde konuşanlar kim ama kim olursa olsun bu kente, Kültürpark'a kötülük yapmaktadır' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde belediyenin projelerini eleştirerek "Umarız Kültürpark betonpark olmaz" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan'a Başkan Kocaoğlu'ndan yanıt geldi. Kocaoğlu, "Bugün engelleyen, aleyhinde konuşanlar kim ama kim olursa olsun bu kente, Kültürpark'a kötülük yapmaktadır" dedi.İzmir Büyükşehir Belediyesi şubat ayı Olağan Meclis Oturumu, Başkan Aziz Kocaoğlu idaresinde gerçekleşti. AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kentin çeşitli yerlerinde devam eden projelerine eleştiri getirirken, "Umarız Kültürpark betonpark olmaz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu da, "Kim gelirse gelsin, hangi seçimden sonra gelirse gelsin bizim yaptığımız proje doğrudur, niteliklidir ve samimidir. Kültürpark ve İzmir'in önünü açacaktır. Bunu kim gelirse gelin uygulayacaktır. Bugün engelleyen, aleyhinde konuşanlar kim ama kim olursa olsun bu kente, Kültürpark'a kötülük yapmaktadır. Bunun böyle bilinmesi doğrudur" diye konuştu.Çin Seddi benzetmesiİzmir Büyükşehir Belediyesinin son dönemde yürüttüğü projelerin başarısız olduğunu savunan AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, şunları söyledi:"İnciraltı Kent Ormanı'nda yürütülen ve ne amaçla yapıldığına bir türlü anlam veremediğimiz çalışma hakkında konuşmak istiyorum. Deniz kıyısına beton döküp sahile tel örgü çekmek dünyanın neresinde görülmüştür? Ormanla deniz arasında yapılan duvarın sebebi nedir? Burada yapılan söz konusu duvarın amacı ne olursa olsun ortaya çıkan manzara kabul edilebilir bir şey değildir. Vatandaşlardan tepki çeken bu işlerin gerekçesi nedir? Burada sit alanı olmasından dolayı çivi bile çakılamazken, belediye buraya neye dayanarak iş makineleri sokmuş ve duvar örmüştür? Sit alanlarında hiçbir şekilde izinsiz kazı yapılamaz. Acil durumlar haricinde betonlaşma yapılamaz. Piknik alanı ve sahil evlerini birbirinden ayıran bu Çin Seddi için izin alınmış mıdır? Bu işin hesabını kim verecek, sorumlusu kim olacaktır? Bu hatalı projeye kimler imza vermiştir? Bürokratlar mı? Proje halkın vergisinden oluşan belediye bütçesinden mi karşılanacaktır? Doğal çevreye ve ekolojiye ters mevzuatla bağdaşmayan bu uygulamadan bir önce dönülmesini istiyoruz.""Kültürpark betonparka dönmesin"Susuzdere Parkı'ndaki yenileme çalışmaları ile ilgili eleştirilerde bulunan Doğan, "Kısa bir süre önce izinle start verilen çalışmaların hüsranla sonuçlandığını gördük. Sit alanı olan bu alanda yeşil alan sınırlarında ağaçların yerlerinden sökülüp yerine inşaat yapıldığını görüyoruz. Bu alanda 'yeşili koruyalım' yazısı mevcut. Yeşil alanda beton ucubeler yaratılmakta, parkın doğal kimliği bozulmaktadır. 'Daha yeşil bir İzmir için çalışıyoruz' yazıları arkasında yapılan çalışmalar yeşil alana aykırı değil midir? Umarız büyük tartışmalara yol açan Kültürpark'ın kaderi de bu çalışmalara benzemez. Umarız Kültürpark betonparka dönmez. Bayraklı'da gerekli izinler alınmadan başlanan Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı sonrasında durduruldu. Pasaporttaki seyir terasları ve Mithapaşa'daki alt geçit bunlara örnektir. Bir devlet kurumu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi acaba devlet tarafından koyulan kuralları tanımamakta mıdır? Yoksa biz işimizi yapalım anlayışı mı hakimdir? Bu kural tanımazlık, ben yaptım oldu mantığı ne kadar sürecektir? Bunun adı kaş yapayım derken göz çıkarmaktır. İzmir'i Türkiye'ye örnek gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesinin acilen kendine gelmesi ve ders almasını istiyoruz. Elle tutulur hiçbir yanı olmayan bu hataların son bulmasını istiyoruz" dedi."Yüzde 41 orman"Eleştiriler üzerine konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu şunları söyledi:"'Park ve bahçeler' dediniz, 'İnciraltı'na duvar ve sit' dediniz. 'Susuzdede Parkı, Adnan Kahveci Kavşağı' dediniz, 'Pasaport seyir terasları, Mithatpaşa önündeki meydandaki alt geçit' dediniz. Yani ne diyorsunuz? Çalışma yapmayalım mı? Park ve bahçelerdeki arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum. Son derece verimli ve ekonomik çalışıyorlar. İzmir'de yeşili artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İzmir'in çevresinin yüzde 41'i ormandır. Fakat çeşitli nedenlerden dolayı kent içimiz beton görünümündedir. Yeşil az sayıda dikilmiştir. Biz de yeşillendirme hamlesiyle gerekli izinleri alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.""Aslı astarı olmayan şeylere cevap vermeden geçiyoruz"İnciraltı'ndaki tel örgüler hakkında da cevap veren Kocaoğlu, "Orada vatandaşlarımız piknik yapıyor. O pikniği engellemek için örgü yapılmıştır. Bu memlekette siti kim kaldırdıysa, kim sitleri 1'i 3'e, 2'yi 3'e götürdüyse ona soracaksın. Yakında da anladığım kadarıyla sit hak getire olacak. 2005 yılında diktiğimiz ağaçlarla tüm illerimizde olmayan bir değer oluşturduk orada. İnciraltı Kent Ormanı bin 255 dönüm. Onun deniz kıyısında mangal yakıyorlar, onu engellemek için yapıyoruz. Bunu abartmanın, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi hata yaptı' diye buraya getirmek ne kadar doğru bunu sizin ve İzmir kamuoyunun takdirine sunuyorum. Susuzdere Parkı'nda her türlü izinler alınmış ve park rehabilite edilmektedir. Kurulun denetimindedir. Onaya uygun olarak çalışmalara yapılmaktadır. Zaten bu tür laflara cevap versek, hem milletin bozuk olan moralini daha da bozacağız. O yüzden aslı astarı olmayan şeylere cevap vermeden geçiyoruz" dedi."Aleyhinde konuşan İzmir'e kötülük yapıyor"Kocaoğlu, şöyle devam etti:"Kültürpark'a gelince bizim yaptığımız proje Kültürpark'ta yeşili artırmak, betonu azaltmak üzere yapılan bir projedir. Ne kadar binayı azalttığımızı, yeşili ağacı artırdığımızı, sert zemini azalttığımızı tek tek sıraladık. İzmir Fuarı bu kentin en önemli markalarından biridir. Ağzına mikrofonu alan kentin markası yok diye konuşuyor. Kültürpark iki şeyi ifade eder; bir tanesi fuar, diğer kültürdür. Geri kalanı da park ve yeşil alandır. Bir kültür mekanına ihtiyaç var. Açık hava var, İzmir sanat var, çok kötü bir İsmet İnönü var. Holler ve Atlas Pavyon var. Celal Atik Spor Salonu var. Biz bunların hepsini bırakalım. 35 bin metrekare yıkıyoruz. 11 bin metrekare hollerin üzerinde 30 bin küsur metrekare tiyatro, şov, kültür sanat etkinliklerinin yapılacağı bir yer yapıyoruz. Koskoca İzmir'de 2 bin 500 kapasiteyi geçen bir salonumuz yok. Sergi hollerinde de resim sergisi ve diğer etkinlikler için fuar bu görevi görecek. Bir bina yapacağız. Yıktıklarımız belli, yapacaklarımız belli. Bunun yanında Kültürpark'ı her bakımdan işletmeler dahil olmak üzere yeniden dizayn edeceğiz. İnsanların oturabileceği, dar gelirli vatandaşların nefes alacağı bir yer haline getireceğiz. Bunun için proje yaptık ve yola çıktık. Kurulda bekliyor. Bunun bir anlamı da yok. Kim gelirse gelsin, hangi seçimden sonra gelirse gelsin, bizim yaptığımız proje doğrudur, niteliklidir ve samimidir. Kültürpark ve İzmir'in önünü açacaktır. Bunu kim gelirse gelin uygulayacaktır. Bugün engelleyen, aleyhinde konuşanlar kim ama kim olursa olsun bu kente, Kültürpark'a kötülük yapmaktadır. Bunun böyle bilinmesi doğrudur.""Her şeyi yapan biziz"Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı hakkında gelen eleştirilere de yanıt veren Kocaoğlu, "Evet plan yapılmadan müdahale edilmiş ve yol açılmıştır. Yol açılması mevzuatta beklemeden yapılabilir. Yasalara uygundur. Burada acı olan ve çok acı olan şey, bu proje yıllarca ama yıllarca Bakanlığa verilmesine rağmen onaylanmamıştır. Acı olan budur. İzmir'i düşünen, İzmir'de yaşayan insanın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni Adnan Kahveci Kavşağını yaptı diye değil izin vermeyen yetkilileri eleştirmesi gerekir. Bütün Kordon boyunda 40 kilometre için 'sen yap izin benden' deniyor. İzin verilmesi gerekir. Ne yapacağız biz Kordon'da? Her şeyi yapan biziz. Her tarafta kıyılar devredildi, niye İzmir'de devretmiyorsun? Amacın ne? Seyir terasları rahmetli başkanımız tarafından yapılmıştır. 'Biz bu terasları yıkmayacağız' dedik. Can güvenliği için restorasyon yapıyoruz. Kim yetkiliyse yıkar parasını gelir Aziz Kocaoğlu'ndan alır. O terasları ben yıkmayacağım" diye konuştu.Mithatpaşa Alt Geçidi'ne sadece suyu kesmek için kazıklar çaktıklarını söyleyen Kocaoğlu, "O kazıkları biz 3 kilometreden fazla iki taraflı Karşıyaka Tüneli'nde de kazdık. Suyu kesemedik. Aynı buradaki durumu yaşadık. Tekrar o kazıkların arkasında 500 metre iki tarafa çapraz çaktık. Burada da kazıkların arasından su çıktı. Bir yerden çıktı, şimdi onun arkasında 5 tane kazık çakılıyor. Su kesilip çalışma devam edecek. Orayı da biz Demokrasi Şehitleri Meydanı yapıyoruz. En kısa zamanda orayı şehir içindeki 4'üncü büyük meydan olarak kentimize kazandırırız" dedi.