27.02.2017 17:41:40

İzmir Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin dava

AK Parti İzmir İl Başkanı Delican:- 'Dilerim kumpas davaları bir an önce son bulur. Biz FETÖ'nün bu tezgahına gelmedik. Devletin her kademesine bir ahtapot gibi sızarak, bir yandan da ülke siyasetine fitne fesat sokmaya çalışan bu hain örgüt bu davada emeline ulaşamamıştır'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, İzmir Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin 129 kişinin yargılandığı davada tüm sanıkların beraatine karar verilmesiyle ilgili olarak, "Dilerim kumpas davaları bir an önce son bulur." ifadesini kullandı.

Delican, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin süreci hassasiyetle takip ettiklerini bildirdi.

Bunun FETÖ'nün kumpası olduğunu uzun zamandır gördüklerini belirten Delican, başından itibaren bu davayı asla siyasi malzeme yapmadıklarını vurguladı.

FETÖ'nün bu davayla CHP ile AK Parti'yi karşı karşıya getirmeyi amaçladığını aktaran Delican, şöyle devam etti:

"Başta Aziz Kocaoğlu olmak üzere tüm bürokratlarına geçmiş olsun diyorum. Dilerim kumpas davaları bir an önce son bulur. Biz FETÖ'nün bu tezgahına gelmedik. Devletin her kademesine bir ahtapot gibi sızarak, bir yandan da ülke siyasetine fitne fesat sokmaya çalışan bu hain örgüt bu davada emeline ulaşamamıştır. Dosyanın polis, savcı ve hakimlerinin büyük bölümü FETÖ operasyonları kapsamında tutuklandı ya da sorgulandı. İzmir'de de adalet eninde sonunda tecelli etti. Bu büyük bir temizliktir. FETÖ'nün maşası olup bu devletin, milletin hak ve hukukunu kumpaslarıyla yerle bir etmeye çalışan bu hain güruhun kökünü kazımak boynumuzun borcudur. "

Delican, FETÖ'nün, zehrini İzmir'deki gibi pek çok mecraya akıttığını ve akıtmak istediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Eğer 15 Temmuz hain darbe girişimleri başarılı olsaydı hepimizi linç edeceklerdi. Demokrasiyi linç edeceklerdi. Gazi Meclis'i, belediyelerimizi, tüm kurumlarımızı; temel hak ve özgürlüklerimizi alaşağı edeceklerdi. O yüzden hepimiz meydanlardaydık. AK Parti'li, CHP'li, MHP'li hepimiz omuz omuzaydık."

- Dava

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2011 yılının mayıs ve kasım aylarında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile bazı belediye çalışanlarına yönelik "ihalelerde yolsuzluk ve organize suç örgütü kurma" gibi suçlamalarla operasyon düzenlemiş, 130 kişi gözaltına alınmış, 18'i tutuklanmıştı.

Olayı soruşturan cumhuriyet savcısı, hazırladığı iddianamede, sanıklara "ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, resmi belgede sahtecilik, suçu bildirmemek ve görevi kötüye kullanmak" gibi suçlamalar yöneltmişti.



Kocaoğlu için 397 yıla kadar hapis cezası istenen davada 2012 yılında tutuklu sanıklar tahliye edilmiş, sanıklardan Alaattin Eraslan 2013'te hayatını kaybetmişti.



İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava, özel yetkili mahkemelerin kapatılmasının ardından İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı.



İddianameyi hazırlayan Savcı Birol Çengil, HSYK tarafından meslekten ihraç edilerek, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.



Bugün görülen davada ise mahkeme heyeti, "toplanan deliller hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle" aralarında Kocaoğlu'nun da bulunduğu 129 sanığın beraatine karar verdi.





