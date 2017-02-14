14.02.2017 12:18:50

İzmir Büyükşehir Belediyesi de o aileye sahip çıktı

İzmir'de derme çatma bir barakada yaşam savaşı veren yaşlı çift ile maddi imkansızlıklardan dolayı okula gidemeyen iki kardeşe, İzmir Büyükşehir Belediyesi de ihtiyaçlarını karşılamak için devreye girdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

İzmir'de derme çatma bir barakada yaşam savaşı veren yaşlı çift ile maddi imkansızlıklardan dolayı okula gidemeyen iki kardeşe, İzmir Büyükşehir Belediyesi de ihtiyaçlarını karşılamak için devreye girdi.İzmir'de İHA'nın gündeme getirdiği yaşlı çift ile torunlarının yürek burkan dramına, İzmir Büyükşehir Belediyesi de sessiz kalmadı. Karabağlar ilçesinde derme çatma, kapısı ve penceresi olmayan bir barakada yaşam savaşı veren Yurdagül (55) ve Ali Toğa (63) çifti ile maddi imkansızlıktan dolayı okula gidemeyen torunlarının dramı, herkesin yüreğini sızlattı. Annelerinin hayatını kaybetmesi ve babalarının kendilerini terk etmesiyle babaannesi ve dedelerini anne-baba bilen ve onların ismini alan 6 yaşındaki Yurdagül ile 7 yaşındaki Ali, çöpten topladıkları kağıtlara yazılar yazarak eğitim özlemlerini gidermeye çalışırken, tek hayalleri ise okula gitmekti. Hem ailenin hem de iki kardeşin yardım çığlığına sessiz kalmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aile ile yakında ilgilenilmesi için talimat verdi. İlk aşamada ailenin ve çocukların zaruri ihtiyaçları konusunda yardımlarda bulunan belediye, ailenin kaymakamlık tarafından daha sağlıklı bir eve taşınması ile ev ihtiyaçlarını da karşılayacağını bildirdi.