17.02.2017 16:19:56

İzmir Adliyesi şehitlerine bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu

Konya'da hakaret suçlaması bulunan bir kişi, uzlaştırma sonucu İzmir Adliyesine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'a ait yardım hesaplarına 500'er lira bağış yaparak 2 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu.

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Konya'da hakaret suçlaması bulunan bir kişi, uzlaştırma sonucu İzmir Adliyesine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'a ait yardım hesaplarına 500'er lira bağış yaparak 2 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu.Merkez Karatay ilçesinde ikamet eden müşteki F.İ., 3 Nisan 2016 tarihinde telefonda kendisine hakarette bulunduğu gerekçesiyle Ö.D. hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Ö.D. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma aşamasında taraflar uzlaşmayı kabul ettiklerini bildirince, dosya Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Savcısı Saime Kutlu Altınbaş tarafından uzlaştırmacıya verildi. Uzlaştırmacı Zekeriya Selçuk kendisine telefonla hakaret edilen müşteki F.İ. ile görüşüp uzlaşma şartı ve talebini aldı. F.İ, olay dolayısı ile aile huzurunun bozulduğunu, çok sıkıntı çektiğini, şüpheliyi şartlı olarak affedeceğini, şüphelinin İzmir'de oturması nedeniyle geçtiğimiz günlerde İzmir Adliyesinde şehit olan polis memuru Fethi Sekin'e 500 lira ve şehit mübaşir Musa Can'a 500 lira olmak üzere toplamda bin lira yardım bağışı yapması durumunda şüpheliyle uzlaşabileceğini belirtti. İzmir'de ikamet eden şüpheli Ö.D. olay dolayısıyla çok pişman olduğunu, müştekiden özür dilediğini, üzgün olduğunu beyan ederek müştekinin talebi doğrultusunda yardım hesaplarına bağışta bulundu. Uzlaşmanın sağlanması üzerine Ö.D. "hakaret" suçundan 2 yıl hapis cezası istemiyle mahkemede yargılanmaktan kurtuldu.Konya Cumhuriyet Başsavcılığında uzlaştırmacı olarak görev yapan Zekeriya Selçuk, "Dosya bana geldiğinde incelememi yaptıktan sonra taraflarla görüştüm. Şüpheli Ö.D. müştekinin bağışta bulunulması talebini kabul edince, sorun ortadan kalktı. Böylece hem adli makamlarda yoğunluk olmadı hem de toplumsal huzur tesis edildi. Bir hayıra vesile olduk. Bu yüzden hepimiz çok mutluyuz" dedi.