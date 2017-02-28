28.02.2017 14:52:46

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran işletme sahibine 25 bin lira ceza

Eskişehir'de, izinsiz yabancı uyruklu kişileri çalıştıran işletme sahibine 24 bin 916 lira idari para cezası kesildi

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Eskişehir'de, izinsiz yabancı uyruklu kişileri çalıştıran işletme sahibine 24 bin 916 lira idari para cezası kesildiOdunpazarı'nın İmişehir mahallesindeki bir işletmede izinsiz yabancı uyruklu kişilerin çalıştırıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri bir çalışma başlattı. Yapılan kontrolde Irak uyruklu 4 kişinin izinsiz çalıştırıldığı belirlendi. İzinsiz çalışanların her birine 2 bin 291 lira, işletme sahibine ise 24 bin 916 lira idari para ceza uygulanırken, konuyla ilgili yasal işlem de başlatıldı.