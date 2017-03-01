01.03.2017 15:15:46

'İzdivaç ve moda programları kaldırılsın' kampanyası

Türk Eğitim-Sen İzmir 1 Nolu Şubesi, izdivaç ve moda programlarının yayından kaldırılması için imza kampanyası başlattı - Şube Başkanı Demir:'İzdivaç programları ile 'moda ve giyim yarışması' adı altında özellikle teşhirciliği özendirici programlar, toplumun ahlaki değerlerini törpülemektedir'

Türk Eğitim-Sen İzmir 1 Nolu Şubesi tarafından, izdivaç ve moda programlarının yayından kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı.

Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, kadın öğretmenlerin de katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, televizyon kanallarında toplumsal bilincin sağlanması ve milli birlik ile beraberliğin sağlanması için sağlıklı programlara yer verilmediği gibi, ahlaki ve vicdani anlamda yozlaşmaya neden olan yayınlara rastlandığını savundu.

Bu programların kamu yararı gözetilmeksizin yalnızca gelir elde etme amacı taşıdığını, toplumda adeta "uyuşturucu etkisi" yarattığını, olaylara karşı toplumu duyarsızlaştırdığını öne süren Demir, bu tür programların yayın akışlarını işgal ettiğini kaydetti.

Merih Eyyup Demir, "Kişilerin evlenmeleri amacıyla sunulduğu iddia edilen, evlilik kurumunun içinin boşaltıldığı, utanma duygusunu yok edici, yalan ve teşhir temelli izdivaç programları ile 'moda ve giyim yarışması' adı altında özellikle teşhirciliği özendirici programlar, toplumun ahlaki değerlerini törpülemektedir." dedi.

Demir, bu tür yayınların çocukları ve gençleri olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Açıklanan nedenlerle toplumun bilgi, ahlak ve başarıya teşvik edilmesi, özellikle Türk gençliğinin daha üretken, sosyal kılınması ile milli birlik ve beraberliğimizin sağlanması için duyarlılığın artırılması adına bu televizyon programlarının kaldırılarak, yayın akışında yararlı, bilgi ve liyakat esaslı televizyon programlarına yer verilmesi hususunda, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna gönderilmek üzere kampanya başlatıyoruz." diye konuştu.



