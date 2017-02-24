SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
İZDES Programı Balıkesir'de gerçekleştirildi
24.02.2017 13:40:25

İZDES Programı Balıkesir'de gerçekleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) programı Balıkesir'de gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) programı Balıkesir'de gerçekleştirildi.

Balıkesir'de gerçekleştirilen İZDEŞ programına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanı İsmail Ertüzün, Çalışma Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Mali Hizmetler Daire Başkanı Halit Çağdaş, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Politika ve Strateji Daire Başkanı Meftun Sakallı, İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Muhammet Sıddık Polat katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl yaptığı konuşmada "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli seferberlik çağrısı doğrultusunda Sayın Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu'nun Konya'dan başlattığı Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında bugün de Balıkesir'deyiz. Sayın bakanımızın talimatıyla bugün burada çalışma hayatının taraflarıyla bir araya geleceğiz. Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde bakanlığımızın yaptığı çalışmaları, uygulamaları ve teşvikleri taraflarımıza anlatacağız. Bu kapsamda bugün de 8 ile bakanlığımızın merkez yöneticileri olarak ziyaretler gerçekleştiriyoruz. İnşallah 81 ilimizi tamamlamış olacağız. Gittiğimiz illerde o ilin sivil toplum kuruluşlarıyla, özellikle işverenlerle, sanayicilerimizle, esnaf ve sanatkar odalarıyla, sanayi ve ticaret odalarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla, işsizlerle, engellilerle bir araya gelmeye; onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Onlara da bakanlığımızın uygulamalarını; özellikle sanayicilerimize ve işverenlerimize bakanlığımızın teşviklerini anlatmaya çalışıyoruz. Bugün de hem işçilerimizle hem işverenlerimizle bir araya geleceğiz; bakanlığımızın teşviklerini anlatmaya çalışacağız" dedi.

Basının öneminin farkındayız

Kayıt dışı istihdam konusunda değinen Akyıl " İstihdama katkı sağlamak amacıyla kayıt dışı istihdamla mücadelemizde taraflarımızın desteğini isteyeceğiz. İstihdama artı bir ilave katkı sağlamak için onlarla birlikte yapılabilecek çalışmaları, uyguladığımız teşvikleri ve onların sorunlarıyla, çözüm önerilerini hepsini alacağız. Burada onlarla çözebildiklerimizi çözeceğiz, çözemediklerimizi Ankara'ya taşıyacağız. Ankara'da oluşturulan Sayın bakanımızın başkanlığındaki kurulda da onların çözüm önerilerini aldığımız önerileri ve sorunları tekrar tartışacağız ve çözmeye çalışacağız. Bu kapsamda alın terinin akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için inşallah hep birlikte çalışacağız. Bu yapılan çalışmalarda da basının desteğine çok ihtiyacımızın bulunduğunu belirtmek isteriz. Çünkü yaptığımız çalışmaları; özellikle taraflara ulaştırmak, onları bilgilendirmek için basının öneminin farkındayız. Sizlere teşekkür ediyoruz. İnşallah bu programdan sonraki yapacağımız çalışmaları kamuoyuna ya da taraflarımıza duyurmakta bize yardımcı olursunuz" şeklinde konuştu.

Konuşma sonrası " İŞKUR'da çalışan memurlar iş ve meslek danışmanlığı kadrosuna atanma talepleri ile ilgili olarak 2015 Mart ayında yönetmelik yayınlandı, bu yönetmelik ne zaman uygulanacak" sorusu üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl "Onlar bizim memurlarımız, bizde biliyoruz onları, gittiler eğitimlerini aldılar hatta buraya gelmeden önce İŞKUR'daki arkadaşlar kendileri de taleplerini ilettiler hepsinin taleplerini topluyoruz" dedi.
    YORUM YAZ
WhatsApp'ta artık bunu yapamayacaksınız!
Emeklilere müjde! Promosyonda otomatik ödeme şartları kaldırıldı!
Ali Koç Fenerbahçe'ye başkan olacak mı?
AP Raportöründen 'Siz yokken FETÖ vardı' mesajı!
Başbakan: 'Evet' çıkarsa biz bittik' diyor; biteceksiniz
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
Süper Ligde Konyaspor'dan Trabzonspor'a bilet şoku
PKK destekçisi o isim Belçika'da Bakan oldu!
Erdoğan'a suikast girişiminde 'kırmızı tişörtlü sivil' gizemi
'AB, Türkiye’yi üye olarak almayacak'
'Hayır'a linç var da 'Evet'e yok mu?
Cenevre'de 'muhalefet' krizi çıktı
Trump güvenli bölge için 'taahhüt istiyor'
Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik
Bozdağ: Gülen, Kanada'dan çiftlik aldı
Referandumun ilk reklam filmi: Geleceğe cüret edin
AK Parti-MHP yakınlığının tarihi...
'FETÖ Rus uçağını düşürme benzeri bir eylem yapabilir'
Barzani Türkiye'ye neden geliyor?
24 Şubat 2017 gazete manşetleri
Gülen'in kod adı ortaya çıktı
'Hükümet 'Suriye'de zalim bir rejim var' demek için Suriyelileri Türkiye'ye davet etti'
Beyaz Saray'ın tek başörtülü çalışanı istifa etti
Memurların iş güvenliği ile ilgili önemli açıklama
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
Hakkari'de kaçakçılık operasyonu
Hakkari'de kaçakçılık operasyonu
Hakkari'de kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan tütün ve gıda maddeleri ele geçirildi.
24.02.2017 13:26:33
Kurtulmuş: Ermenistan, Azeri topraklarından çekilmeli
Kurtulmuş: Ermenistan, Azeri topraklarından çekilmeli
Kurtulmuş, 'Ermenistan, işgal ettiği Azeri topraklarından bir an önce çekilmelidir.' dedi.
24.02.2017 13:06:36
HDP'nin yeni sözcüsü Osman Baydemir oldu
HDP'nin yeni sözcüsü Osman Baydemir oldu
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'in tutuklanması sebebiyle yerine Osman Baydemir geldi.
24.02.2017 12:56:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mart ayında Rusya'ya gideceği bildirildi.
24.02.2017 12:45:21
'Evet çıkarsa, AB yeni hükümet sisteminin değerlendirmesini yapar'
'Evet çıkarsa, AB yeni hükümet sisteminin değerlendirmesini yapar'
Kati Piri 'Evet çıkarsa, AB yeni hükümet sisteminin değerlendirmesini yapar' dedi.
24.02.2017 12:36:01
Google Allo masaüstüne geliyor!
Google Allo masaüstüne geliyor!
Google'ın mesajlaşma uygulaması Google Allo, çok yakında masaüstünde de kullanılabilir hale gelecek. Google Allo ile iletişim kurmak daha da kolaylaşacak.
24.02.2017 12:13:51
Türkiye'nin 2017 elektrik talebi 288 milyar kilovatsaate
Türkiye'nin 2017 elektrik talebi 288 milyar kilovatsaate
Türkiye'de bu yıl elektrik talebinin 288 milyar kilovatsaat olması bekleniyor.
24.02.2017 12:05:53
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
'FETÖ Rus uçağını düşürme benzeri bir eylem yapabilir'
'FETÖ Rus uçağını düşürme benzeri bir eylem yapabilir'
AK Parti-MHP yakınlığının tarihi...
AK Parti-MHP yakınlığının tarihi...
MHP'den raportöre: Ya evlenelim ya da...
MHP'den raportöre: Ya evlenelim ya da...
TSK ve ÖSO El Bab ilçe merkezinde!
TSK ve ÖSO El Bab ilçe merkezinde!
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
'Semih Terzi'ye kelime-i şehadet getirtmeye çalıştılar'
'Semih Terzi'ye kelime-i şehadet getirtmeye çalıştılar'
Referandumun ilk reklam filmi: Geleceğe cüret edin
Referandumun ilk reklam filmi: Geleceğe cüret edin
Bakan İstanbul depremi için tarih verdi
Bakan İstanbul depremi için tarih verdi
Şehit Metin Yüksel şehadetinin 38. yıl dönümünde anıldı
Şehit Metin Yüksel şehadetinin 38. yıl dönümünde anıldı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları