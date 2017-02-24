24.02.2017 13:40:25

İZDES Programı Balıkesir'de gerçekleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) programı Balıkesir'de gerçekleştirildi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) programı Balıkesir'de gerçekleştirildi.Balıkesir'de gerçekleştirilen İZDEŞ programına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanı İsmail Ertüzün, Çalışma Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Mali Hizmetler Daire Başkanı Halit Çağdaş, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Politika ve Strateji Daire Başkanı Meftun Sakallı, İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Muhammet Sıddık Polat katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl yaptığı konuşmada "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli seferberlik çağrısı doğrultusunda Sayın Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu'nun Konya'dan başlattığı Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında bugün de Balıkesir'deyiz. Sayın bakanımızın talimatıyla bugün burada çalışma hayatının taraflarıyla bir araya geleceğiz. Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde bakanlığımızın yaptığı çalışmaları, uygulamaları ve teşvikleri taraflarımıza anlatacağız. Bu kapsamda bugün de 8 ile bakanlığımızın merkez yöneticileri olarak ziyaretler gerçekleştiriyoruz. İnşallah 81 ilimizi tamamlamış olacağız. Gittiğimiz illerde o ilin sivil toplum kuruluşlarıyla, özellikle işverenlerle, sanayicilerimizle, esnaf ve sanatkar odalarıyla, sanayi ve ticaret odalarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla, işsizlerle, engellilerle bir araya gelmeye; onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Onlara da bakanlığımızın uygulamalarını; özellikle sanayicilerimize ve işverenlerimize bakanlığımızın teşviklerini anlatmaya çalışıyoruz. Bugün de hem işçilerimizle hem işverenlerimizle bir araya geleceğiz; bakanlığımızın teşviklerini anlatmaya çalışacağız" dedi.Basının öneminin farkındayızKayıt dışı istihdam konusunda değinen Akyıl " İstihdama katkı sağlamak amacıyla kayıt dışı istihdamla mücadelemizde taraflarımızın desteğini isteyeceğiz. İstihdama artı bir ilave katkı sağlamak için onlarla birlikte yapılabilecek çalışmaları, uyguladığımız teşvikleri ve onların sorunlarıyla, çözüm önerilerini hepsini alacağız. Burada onlarla çözebildiklerimizi çözeceğiz, çözemediklerimizi Ankara'ya taşıyacağız. Ankara'da oluşturulan Sayın bakanımızın başkanlığındaki kurulda da onların çözüm önerilerini aldığımız önerileri ve sorunları tekrar tartışacağız ve çözmeye çalışacağız. Bu kapsamda alın terinin akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için inşallah hep birlikte çalışacağız. Bu yapılan çalışmalarda da basının desteğine çok ihtiyacımızın bulunduğunu belirtmek isteriz. Çünkü yaptığımız çalışmaları; özellikle taraflara ulaştırmak, onları bilgilendirmek için basının öneminin farkındayız. Sizlere teşekkür ediyoruz. İnşallah bu programdan sonraki yapacağımız çalışmaları kamuoyuna ya da taraflarımıza duyurmakta bize yardımcı olursunuz" şeklinde konuştu.Konuşma sonrası " İŞKUR'da çalışan memurlar iş ve meslek danışmanlığı kadrosuna atanma talepleri ile ilgili olarak 2015 Mart ayında yönetmelik yayınlandı, bu yönetmelik ne zaman uygulanacak" sorusu üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl "Onlar bizim memurlarımız, bizde biliyoruz onları, gittiler eğitimlerini aldılar hatta buraya gelmeden önce İŞKUR'daki arkadaşlar kendileri de taleplerini ilettiler hepsinin taleplerini topluyoruz" dedi.