19.02.2017 13:36:19

İzcilerden kan bağışı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü İzcileri Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü İzcileri Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.Her ay en az bir sosyal sorumluluk projesi başlatan ve bu tür projelerin için yer alarak destek veren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü İzcileri bu kez Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.Osmangazi Metro İstasyonu önünde yapılan etkinlikte, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün genç izcileri, hazırladıkları döviz ve pankartlarla farkındalık oluştururken, kan bağışının önemini sloganlarla ve broşürlerle gözler önüne serdi. Bursa Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Orhan Emin Latif'in de katıldığı etkinlikte Büyükşehir'in izci liderleri de kan bağışında bulundu.