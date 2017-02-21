21.02.2017 14:25:44

İTO üyelerine 250 bin TL'ye kadar kredi imkanı

İzmir Ticaret Odası (İTO) üyelerine 250 bin TL üst limitli, 36 ay vadeli, 3 ay ya da 6 ay ödemesiz ödeme planı imkanları sunan kredi protokolü, İş Bankası ile İzmir Ticaret Odası arasında imzalandı.

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İzmir Ticaret Odası (İTO) üyelerine 250 bin TL üst limitli, 36 ay vadeli, 3 ay ya da 6 ay ödemesiz ödeme planı imkanları sunan kredi protokolü, İş Bankası ile İzmir Ticaret Odası arasında imzalandı.Son başvuru tarihi 31 Mart olan ve ürün kullanımı koşulu olmayan alternatiflerin mevcut olduğu kredi protokol törenine, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İTO Meclis Başkanı Rebii Akdurak, yönetim kurulu üyeleri, Türkiye İş Bankası İzmir 1. Bölge Müdürü Nejdet Polat ve İzmir 2. Bölge Müdürü Sezgin Yılmaz ve şube müdürleri katıldı. İTO üyelerinin nakit sıkıntısını aşması için İş Bankası ile kredi protokolü imzalayan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, "Üyelerimizin en büyük sıkıntısı finansman. Bu sıkıntıyı aşarak, yılın yarısına kadar 100 bin kişiye iş sağlamayı hedefliyoruz" dedi."En büyük sıkıntı finansman"İzmir Ticaret Odası üyelerinin nakit sıkıntısını aşması için bankalarla görüşmeye devam ettiklerini söyleyen Demirtaş, "Ekonomimiz zor günlerden geçerken üyelerimizin en büyük sıkıntısı finansman. Bu sorunu aşmamız çok önemli zira Cumhurbaşkanımızın istihdam çağrısına olumlu yanıt vermemiz için finansman çok önemli bir konu. Aylardır üyelerimizin nakit sıkıntısı için bankalarla görüşüyoruz. Nefes Kredisi kapsamında, bu zamana kadar her iki bankadan toplam bin 96 üyemiz 148 milyon 130 bin TL kredi kullandı. Halden Anlayan Kredi başvuruları hala kabul ediliyor. Bu kredi kampanyasından da bugüne kadar, 177 üyemiz 16 milyon 480 bin 990 TL kredi kullandı" diye konuştu.8. protokolDemirtaş sözlerine şöyle devam etti: "İş Bankası'nın odamız için de yeri ayrı. 2001 yılında ekonomik kriz sonrası üyelerimize daha iyi koşullarda kredi imkanı sağlamak için bankalarla kredi protokolleri imzalamaya başlamıştık. Bu uygulamayı Türkiye'de başlatan ilk oda olduk. İlk kredi protokolümüzü de 2002 Nisan ayında İş Bankası ile imzalamıştık. Ersin Özince'ye defalarca teşekkür ediyoruz. Bugün İş Bankası ile imzalayacağımız 8. kredi protokolümüzü olacak. En son yine çok yakın zamanda 2016 yılı Şubat ayında turizm sektörüne yönelik bir kredi protokolü imzalamıştık. 2001'den bu yana toplam 51 protokol imzaladık. Üyelerimize özel şartlarla kredi imkanı sunan banka sayısı 14.""Krediye ulaşabilmek çok önemli"Üretici, sanayici ve KOBİ'nin yanında olduklarını söyleyen Türkiye İş Bankası İzmir 1. Bölge Müdürü Nejdet Polat ise, "Günümüz koşullarında krediye ulaşabilmek çok önemli. Biz de İş Bankası olarak bunu sağlamak gayretindeyiz. Sanayici, üretici ve tüccarın kendini güvende hissettiği bankamız ile yol almaktan memnuniyet duyacağına inanıyoruz" dedi. Türkiye İş Bankası İzmir 2. Bölge Müdürü Sezgin Yılmaz, "İş Bankası, Türkiye'de ilk protokolü İzmir'de imzaladı. Sıkıntılı dönemlerde ülkemize finans desteği veren bankaların daha kıymetli hale geldiğini görüyoruz. İTO ile protokol yapmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Rebii Akdurak da, kredi maliyetlerinden daha önemli olan konunun, krediye ulaşılabilirlik olduğunu vurguladı.