05.05.2017 09:54:57

İTO Başkanı Çağlar:

'Abdüllatif Şener'in kamuoyuna yansıyan değerlendirmelerini esefle öğrendim. Kurucu olarak yer almaktan onur duyduğum hareket çerçevesinde şahsen ben buradayım. Hiçbir yere gitmedim. Vazgeçen olmadım, hak bildiğim yoldan dönmedim'- 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği etrafında inşa edilen AK Parti'nin, sağlam birliktelikle, dün olduğu gibi bugün de gayret yolculuğuna devam edeceğine yürekten

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve AK Parti Kurucu Üyesi İbrahim Çağlar, Abdüllatif Şener'in kamuoyuna yansıyan değerlendirmelerini esefle öğrendiğini belirterek, "Kurucu olarak yer almaktan onur duyduğum hareket çerçevesinde şahsen ben buradayım. Hiçbir yere gitmedim. Vazgeçen olmadım, hak bildiğim yoldan dönmedim." ifadelerini kullandı.

Çağlar, yaptığı yazılı açıklamada, yol arkadaşlığının; bir dava uğruna çıkılan yolculuğun mütemmim cüzü olduğunu ve AK Parti'yi sadece siyasi kurum olmaktan öte bir fikir ve dava hareketi yapan noktanın da esasen bu hakikat olduğunu kaydetti.

Bu hareketin menzilinin, şahsi emellerin ya da gündelik heveslerin dışında bulunduğunu aktaran Çağlar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Abdüllatif Şener'in kamuoyuna yansıyan değerlendirmelerini esefle öğrendim. Özellikle de 'partinin kurucuları arasında yer alan isimlerin hemen hemen hiçbiri şu anda AK Parti'de değildir' şeklindeki sözlerinin mesnetsiz ve gerçeği yansıtmayan ifadeler olduğu ortadadır. Kurucu olarak yer almaktan onur duyduğum hareket çerçevesinde şahsen ben buradayım. Hiçbir yere gitmedim. Vazgeçen olmadım, hak bildiğim yoldan dönmedim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği etrafında inşa edilen AK Parti'nin, sağlam birliktelikle, dün olduğu gibi bugün de gayret yolculuğuna devam edeceğine yürekten inanıyorum. Hiçbir yanlı ve yanlış fikir, münferiden kökleşen hiçbir ayrılık tohumu bizi bu inançtan alıkoyamayacaktır."