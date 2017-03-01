01.03.2017 20:53:44

İtibar'ın Mart sayısı çıktı

İtibar Dergisi'nin zengin içerikli mart sayısı çıktı.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

İbrahim Tenekeci'nin yönetimindeki İtibar'ın 66. sayısı olan Mart sayısı okuyucuyla buluştu.

Doyurucu bir sayı ile okuyucuya hitap eden İtibar Dergisinde Kemal Sayar ve Sibel Eraslan ile yapılmış iki söyleşiye yer verdi.

Şiirleriyle dikkat çeken dergi, Mustafa Muharrem'in “Klişe Kül” isimli eseriyle şiir sayfalarını açıyor.

Ali Emre'nin “Kahırlı Tarla, Meyus Harita”, Said Yavuz'un “Şimdi Bu Saatlerde” ve Süleyman Unutmaz'ın “Akıllı Telefonun Kalbi” başlıklı şiirleriyle devam ediyor.

Bu sayının diğer şairleri ise Nurettin Durman, Fatma Şengil Süzer, Hasan Özlen, Mehmet Narlı, Ali Sali, Ömer Yalçınova, Sadık Koç, Serdar Arslan, Emel Özkan, Gökhan Ergür, Muzaffer Serkan Aydın, İlker Nuri Öztürk, Ali Oturaklı, Orhan Özekinci, Mehmet Emin Küçüker, Büşra Yavuz, Muhammed Ali Caymaz, Mehmet Şamil, Enes Talha Tüfekçi, Hasan Hüseyin Çağıran, Adem Yazıcı, Rıfat Eroğlu, Bayram Zıvalı, Yunus Emre Avşar, Mustafa Yıldırım, Ömer Vural, Melek Ören, İbrahim Gökburun, Elif Nuray ve Kaan Orhan.

İtibar Mart sayısının öykü sayfaları da son derece zengin. Bu sayıda Cemal Şakar'ın “Patlayan İki Tüfek”, Mukadder Gemici'nin “Hak Edilmiş Bir Ölüm”, Adem Tekden'in “Saniha” ve Neslihan Soydaş'ın “Ara(n)mak” öyküleri bulunuyor.