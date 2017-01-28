28.01.2017 14:21:51

İthal inek üçüz doğurdu

Manisa'nın Salihli ilçesinde simental cinsi bir inek üçüz buzağı dünyaya getirdi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde simental cinsi bir inek üçüz buzağı dünyaya getirdi.Manisa'nın Salihli ilçesi Durasıllı Mahallesi civarında bulunan bir çiftlik sahibinin yurt dışından ithal ettiği simental cinsi inek üçüz buzağı doğurarak, sahibini sevince boğdu. Çiftlik sahibi İsmail Kılcı, suni döllenme yoluyla gebe kalan simental cinsi ineğin ikisi erkek, bir de dişi olmak üzere 3 buzağı dünyaya getirmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.Hayvancılıkla uğraştığını ve çiftlikte bulunan simental cinsi inekleri 2015 yılında Almanya'dan getirdiğini ifade eden Kılcı, Ayşegül ismini verdiği ineğin üçüz doğurduğunu belirtti. Kılcı "Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğum için buzağılardan erkek olanlarından birisinin ismini Alex, diğerine Van Persie verirken, dişi olanına ise Milli Tenisçi Melek Hu adını koyduk" dedi.İthal simental cinsi ineğin doğumunu gerçekleştiren Veteriner Hekim İbrahim Yüce ise "Bir ineğin üçüz doğurması sevindirici bir olaydır. Aynı zaman 3 buzağının sağlıklı olması ve normal ağırlığında olması da bizi daha fazla sevindirdi. Üçüzlük oranı etçil ırklarda daha fazla görülmekle birlikte bu oran 4 binde birdir. Bu oldukça düşük bir ihtimaldir. Üçüz ve ikiz doğumlarda, özellikle de üçüz doğumlarda ölü doğum oranı çok yüksektir. Burada ise 2'si erkek ve 1'i dişi olmak üzere 3 buzağının canlı olması bizleri mutlu etti. Üçüz buzağıları anneleri bakıyor ve sütlerini de içiyorlar. Bu yüzden oldukça mutluyuz" ifadelerini kaydetti.Öte yandan Ayşegül isimli ineğin dünyaya getirdiği üçüz buzağılara küpeleri ise Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği yetkilileri tarafından takıldı.(Behzat Akcan / İHA)