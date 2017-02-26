26.02.2017 14:04:48

İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın söndürüldü

Elazığ'da iki katlı müstakil bir evin çatısında çıkan yangın için itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

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Elazığ'da iki katlı müstakil bir evin çatısında çıkan yangın için itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.Yangın, merkez Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde iki katlı müstakil bir evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli bir ailenin kaldığı evin çatısında, bacadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Çatıdan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bu sırada evde bulunanlarda her ihtimale karşı vatandaşlar tarafından uyarılarak dışarı çıkartıldı.Çok sayıda itfaiye ekibinin kısa sürede olay yerine gelmesi üzerine, yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.