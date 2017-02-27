27.02.2017 15:49:03

İtfaiyeden yangın ve deprem tatbikatı

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, okullarda yangın ve deprem tatbikatlarına başladı.

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Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, okullarda yangın ve deprem tatbikatlarına başladı.Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Sivil Savunma Haftası nedeniyle okullardaki öğrencileri, öğretmenleri ve görevlileri bilinçlendirmek amacıyla merkez ve köylerdeki okullarda Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince pratik ve uygulamalı olarak yangın ve deprem tatbikatı yapıldığını ifade etti. Tekin, "Can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla deprem ve yangına karşı herkesin bilinçli olması gerekiyor. Okullardaki öğrencilerimizin bu bilince erken yaşta ulaşmaları da büyük bir önem taşıyor. Biz de Sivil Savunma Haftası nedeniyle okullarımızda öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve görevlilere tatbikat da yapmak suretiyle deprem ve yangın eğitimi veriyoruz" dedi.