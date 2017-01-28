28.01.2017 23:09:45

İtalyan sağı kararlı, eken seçim istiyor

İtalya'da merkez ve aşırı sağda yer alan siyasi partiler, Roma'da erken seçim çağrısıyla yürüyüş ve miting gerçekleştirdi.

Başkentin işlek meydanlarından Repubblica Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, miting alanı olarak belirlenen başbakanlık yakınlarındaki San Silvestro Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüş ve mitinge, Forza Italia (İtalya İleri), aşırı sağdan Lega Nord (Kuzey Birliği) Partisi ve Fratelli d'Italia (İtalya'nın kardeşleri) partileri ve bu partilere mensup belediye başkanları destek verdi.

Mitingde konuşma yapan Kuzey Birliği Partisi lideri Matteo Salvini, "Seçim yasası, zerre kadar ilgilendirmiyor. Burada, bir an önce herhangi bir yasayla bir şekilde seçime gitmeye gerek var" dedi.

Bugün "Egemen İtalya" teklifi ile meydanlara indiklerini ifade eden Fratelli d'Italia Partisi lideri Giorgia Meloni de erken seçim çağrısı yaptı.

Meloni, "Burada, seçime gitmek isteyen, kimliğini korumak isteyen, daha çok güvenliğe ihtiyacı olan, sınırlarını kapatılmasını isteyen bir İtalya var" diye konuştu.

Miting, liderlerin ve sağ partili belediye başkanlarının hep birlikte İtalyan milli marşını okuması ile son buldu. Organizatörler, mitinge katılanların sayısının 25 bin olduğunu duyurdu.

Anayasa Mahkemesinin (AYM) hafta içinde, kamuoyunda “Italicum” adıyla bilinen seçim yasasını, bazı maddelerini iptal ederek kısmen onaylaması, ülkede erken seçim tartışmalarını alevlendirmişti. İtalya'da 5 yıllık mevcut yasama dönemi normal şartlarda 2018'de sona erecek.

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