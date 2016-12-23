23.12.2016 14:44:12

İtalyan Bakan 'çatışma sonucu' dedi

İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, Berlin'deki tır saldırısının zanlısı Anis Amri'nin dün gece Milano'da çatışma sonucu öldürüldüğünü söyledi

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İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, Berlin'deki tır saldırısının zanlısı Anis Amri'nin dün gece Milano'da çatışma sonucu öldürüldüğünü söyledi.İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, Berlin saldırısı zanlısı Anis Amri'nin dün gece Milano yakınlarında güvenlik kontrolleri sırasında polisle girdiği çatışmada öldürülmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Fransa üzerinden trenle İtalya'ya giren Amri'nin gece saatlerinde olağan güvenlik kontrolleri sırasında şüpheli görüntüsü nedeniyle çevrildiğini belirten Minniti, zanlının polislere ateş ederek cevap verdiğini ve girilen çatışmada öldürüldüğünü ifade etti. İtalyan Bakan, şahsın yapılan kontrollerden sonra şüpheye yer bırakmayacak şekilde aranan Tunuslu Anis Amri olduğunu açıkladı. Bakan Minniti, güvenlik gerekçesiyle operasyon hakkında detay vermezken, Amri'nin İtalya'da yardım alıp almadığının araştırıldığını ve ileride gelişmelerin olacağını ifade etti.(Burak Ortahamamcılar / İHA)