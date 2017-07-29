29.07.2017 14:23:15

İtalya'dan Libya kıyılarına donanma desteği!

Libya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ni desteklemek maksadıyla İtalyan Donanması'nın bir görev gücü oluşturması kararı onaylandı.

QHA'nın aktardığına göre İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni açıklamasında söz konusu görev gücünün, İtalya'nın Libyalı yetkililere gösterdiği katkının bir adım daha ileriye taşınması olarak kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

Ayrıca Gentiloni, Libya'nın, insan kaçakçılarına karşı inisiyatif alma ve kendi ulusal sınırlarını koruma kapasitesinin arttırılmasının hedeflendiğini vurgulayarak, "Bu, Libya'nın istikrara kavuşturulması sürecinin bir parçası ve İtalya buna katkıda bulunmanın görevi olduğuna inanıyor." şeklinde konuştu.

Trablus merkezli yönetimin lideri ve ülkenin uluslararası olarak tanınan Başbakanı olan Fayiz el-Sarac ile başkent Roma'da yaptığı görüşmenin ardından Gentiloni, geçtiğimiz Çarşamba günü, insan kaçakçılarıyla mücadelede Libya'dan destek talebi aldıklarını belirtmişti. 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesiyle birlikte Afrika kıtasından pek çok göçmen, insan kaçakçılarının yardımıyla Libya üzerinden İtalya yoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

Öte yandan İtalyan Başbakan, görev gücünün küçük ölçekli olacağını ve büyük sayıda gemi ile hava filosundan teşkil edilmeyeceğini vurguladı.