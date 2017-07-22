22.07.2017 12:50:27

İtalya'dan Avrupa'ya göçmen tepkisi

İtalya Başbakanı Gentiloni göçmen krizine yönelik kendilerine tavsiyelerde bulunan AB ülkelerinin açıklamalarına ilişkin, 'Son günlerde duyduğumuz gibi olası tehditkar sözleri ve dersleri kabul etmiyoruz.' dedi.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, göçmen krizine yönelik kendilerine tavsiyelerde bulunan bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere tepki göstererek, "Son günlerde duyduğumuz gibi olası tehditkar sözleri ve dersleri kabul etmiyoruz" dedi.

Afrika'dan Avrupa'ya olan göçte, sadece yıl başından bu yana 93 bini aşkın kişinin ulaştığı İtalya, kurucu üyesi olduğu birlik içinde diğer üye ülkelerle sorunlar yaşamaya devam ediyor.

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, Çekya, Slovakya, Polonya ve Macaristan'ın oluşturduğu Vişegrad dörtlüsünü temsilen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, İtalyan mevkidaşına bir mektup yazarak, “Bizim dış sınırlarımız korunmalı. Düzensiz göç gelişlerini kökten sona erdirmek için İtalya, limanlarını kapatmalı ve sorun Libya'da çözülmeli” önerisinde bulundu.

Orban'ın mektubuna, İtalyan mevkidaşından sert yanıt geldi. Gentiloni, bugün Torino kentindeki bir açılıştaki konuşmasında, “Biz, yapmamız gerekeni yapıyoruz ve bütün Avrupa'dan da İtalya'nın yanında olmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte son günlerde duyduğumuz gibi olası tehditkar sözleri ve dersleri kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gentiloni, “İtalya, Avrupa tarafından daha fazla benimsenmesi gereken bir görevi icra ediyor ve inanıyorum ki bizim, AB ve komşularımızdan daha fazla dayanışma bekleme hakkımız var” diye konuştu.