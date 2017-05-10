11.05.2017 08:54:48

İtalya'da Özel Marmaris Çağdaş Bilim Koleji rüzgarı esti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Çağdaş Bilim Koleji, Küresel Eğitim Festivali (GEF) finalleri için gittiği İtalya'nın Sanremo kentinde, rüzgar gibi esti.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Çağdaş Bilim Koleji, Küresel Eğitim Festivali (GEF) finalleri için gittiği İtalya'nın Sanremo kentinde, rüzgar gibi esti.7 farklı (dans, resim, tiyatro, kısa film, İngilizce makale, bilim projesi, okul standı) kategoride yarışan Çağdaş Bilim Koleji 6 kategoride birinci, 1 kategoride üçüncü olarak Türkiye'ye döndü.Bu yıl İtalya'nın Sanremo kentinde 19.su düzenlenen Küresel Eğitim Festivali yarışmasına Türkiye'den 3 okul olmak üzere, Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Malta, Romanya, Arnavutluk, Şeyseller, Peru, Sırbistan, Kazakistan, Afganistan, Japonya, Çin, Endonezya, Finlandiya katıldı. Birçok ülke arasından sıyrılarak her kategoride ülkemizin sesini duyuran Çağdaş Bilim Koleji öğrencileri festivalde 7 farklı kategoride yarıştı.Festivalin ilk gününden 4 birincilik ödülüyle ayrılan Çağdaş Bilim Koleji öğrencileri ve öğretmenleri, tiyatro ve Dans gibi sahne performanslarıyla da göz doldurdular.öğrenciler, bu dallarda da birincilikleri hiçbir ülkeden hiçbir okula kaptırmadılar.Kolej öğrencileri GEF'in sembolü olan ve bütün kategorilerden en çok puan toplayan tek okula verilen "Pink Dolphin" ödülünü de alarak Sanremo'ya damga vurdu.