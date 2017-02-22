22.02.2017 21:14:01

'İtalya'da bir Türk Ticaret Merkezi açmak istiyoruz'

Ekonomi Bakanı Zeybekci, '2017 yılında İtalya'da bir Türk Ticaret Merkezi açmak istiyoruz.' dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2017 yılında İtalya'da bir Türk Ticaret Merkezi açmak istediklerini söyledi.

Zeybekci, Türkiye-İtalya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülkenin üçüncü ülkelere birlikte gideceğini ve oradaki fırsatları birlikte kovalayacağını kaydetti.

"Türkiye ile İtalya rakip değil" diyen Zeybekci, iki ülkenin birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip olduğunu dile getirdi.

Zeybekci, Eximbank'ın sermayesini güçlendirmek için çok önemli adımlar attıklarını, bu anlamda Kore'den sonra ikinci sırada olduklarını ama yakın bir sürede bir numara olacaklarını ifade etti.

"Zaman artık koşma zamanı, zaman artık birlikte hareket etme zamanı, zaman artık etraftaki, çevremizdeki ve dünyadaki fırsatları birlikte değerlendirme zamanı." diyen Zeybekci, bu nedenle bugünkü JETCO'nun toplantısının son derece önemli olduğunun altını çizdi.

"Uyuya kalan, balığı kaçırır"

Nihat Zeybekci, İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda ile karar aldıklarını, en kısa sürede isim isim projeleri ve şirketleri bir araya getirip eşleştirdikleri bir süreci başlatacaklarını söyledi.

Forumda İtalyancada çok beğendiğini belirttiği, "Uyuya kalan, balığı kaçırır" sözünü söyleyen Zeybekci, uyumayacaklarını, iki ülke birlikte olduğu zaman yakalanabilecek çok önemli fırsatlar olduğunu, bunları birlikte değerlendireceklerini kaydetti.

"Kiminle ve nasıl iş yapılır? Hangi yatırım ve sektör karlıdır?' sorularının cevaplarını iyi biliyoruz"

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan da İtalya'nın 35 binin üzerinde Türk kökenli vatandaşa ev sahipliği yapan bir ülke olduğunu belirterek, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından ise tam bir uyum ve senkronizasyon içerisinde bulunduğumuz bir ülke." dedi.

Ancak ikili ticaretin düşüş eğiliminde olduğunu aktaran Vardan, "2011 yılında neredeyse 21,5 milyon dolar olan ikili ticaret hacmi, önce 19 milyon dolar seviyesine, sonrasında 17 milyon dolar seviyesine gerilemiş durumda. Bu kadar ortak yönü olan iki ülkenin iş dünyası temsilcileri olarak bizlerin bu hacmi, hızla büyütmesi gerekiyor. Bu kapsamda, İtalya'nın 2017 ve 2018 yılları için Türkiye'yi 'hedef ülke' olarak belirlemiş olmasını çok önemli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki iş birliğinin sadece ülkelerle ve Avrupa ile sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Vardan, iki ülkenin üçüncü ülkelerde ortak iş kovalaması ve iş yapması gerektiğini dile getirdi.

Vardan, artık Türkiye'nin yatırımlar için önemli bir geçiş ülkesi olduğunu, pek çok ülkenin Afrika'daki, Ortadoğu'daki ve Orta Asya'daki yatırımlarını, operasyonlarını Türkiye üzerinden yönettiğini ve Türkiye ile ortaklık kurduğunu ifade etti.