04.05.2017 12:20:39

İtalya Bisiklet Turu başlıyor

Yol bisikletinin üç büyük yarışından biri olan İtalya Bisiklet Turu, bu yıl 100. kez organize edilecek- 8 tepe, 6 düzlük, 5 dağ ve 2 bireysel zamana karşı olmak üzere 21 etaptan oluşan yarışta sürücüler, toplam 3 bin 615,4 kilometre yol yapacak

Yol bisikletinin üç büyük yarışından biri olan İtalya Bisiklet Turu (Giro d'Italia) yarın başlıyor.

Fransa Bisiklet Turu ve İspanya Bisiklet Turu ile yol bisikleti sezonunun "grand tour" (büyük tur) diye adlandırılan en önemli üç yarışından biri olan Giro d'Italia, bu yıl 5-28 Mayıs tarihlerinde 100. kez organize edilecek.

8 tepe, 6 düzlük, 5 dağ ve 2 bireysel zamana karşı olmak üzere 21 etaptan oluşan yarışta sürücüler, toplam 3 bin 615,4 kilometre yol yapacak.

İlk kez Sardinya adasına bağlı Alghero'dan başlayacak yarış, 28 Mayıs'ta Milano kentinde sona erecek.

Etapların geçeceği şehirler ve mesafeleri şöyle:

1. Etap (5 Mayıs) Alghero-Olbia, 206 kilometre (Düzlük)

2. Etap (6 Mayıs) Olbia-Tortoli, 221 kilometre (Tepe)

3. Etap (7 Mayıs) Tortoli-Cagliari, 148 kilometre (Düzlük)

4. Etap (9 Mayıs) Cefalu-Etna, 181 kilometre (Dağ)

5. Etap (10 Mayıs) Pedara-Messina, 159 kilometre (Düzlük)

6. Etap (11 Mayıs) Reggio Calabria-Terme Luigiane, 217 kilometre (Tepe)

7. Etap (12 Mayıs) Castrovillari-Alberobello, 224 kilometre (Düzlük)

8. Etap (13 Mayıs) Molfetta-Peschici, 189 kilometre (Tepe)

9. Etap (14 Mayıs) Montenero di Bisaccia-Blockhaus, 149 kilometre (Tepe)

10. Etap (16 Mayıs) Foligno-Montefalco, 39,8 kilometre (Bireysel zamana karşı)

11. Etap (17 Mayıs) Firenze-Bagno di Romagna, 161 kilometre (Tepe)

12. Etap (18 Mayıs) Forli-Reggio Emilia, 229 kilometre (Düzlük)

13. Etap (19 Mayıs) Reggio Emilia-Tortona, 167 kilometre (Düzlük)

14. Etap (20 Mayıs) Castellania-Oropa, 131 kilometre (Tepe)

15. Etap (21 Mayıs) Valdengo-Bergamo, 199 kilometre (Tepe)

16. Etap (23 Mayıs) Rovetta-Bormio, 222 kilometre (Dağ)

17. Etap (24 Mayıs) Tirano-Canazei, 219 kilometre (Tepe)

18. Etap (25 Mayıs) Moena-Ortisei/St. Ulrich, 137 kilometre (Dağ)

19. Etap (26 Mayıs) San Candido/Piancavallo, 191 kilometre (Dağ)

20. Etap (27 Mayıs) Pordenone-Asiago, 190 kilometre (Dağ)

21. Etap (28 Mayıs) Monza-Milano, 29,3 kilometre (Bireysel zamana karşı)





- "Pembe mayo" için 2 favori

İtalya'da 1909 yılında kurulan La Gazzetta dello Sport gazetesinin basıldığı kağıdın renginden dolayı 1931'den bu yana genel klasman liderine verilen pembe mayo için Bahrain-Merida takımından Vincenzo Nibali ve Movistar takımından Nairo Quintana'nın adı ön plana çıkıyor.

İtalyan bisikletçi Nibali, 2013 ve 2016'da Giro d'Italia'da şampiyonluğa ulaştı. Kolombiyalı sürücü Quintana ise 2014 yılında bu organizasyonun zirvesinde yer aldı.

İtalya Bisiklet Turu'nu en fazla kazanan isimler şöyle:

Sıralama Bisikletçi Ülke Şampiyonluk sayısı 1. Alfredo Binda İtalya 5 (1925,1927,1928,1929,1933) 2. Fausto Coppi İtalya 5 (1940, 1947, 1949, 1952, 1953) 3. Eddy Merckx Belçika 5 (1968, 1970, 1972, 1973, 1974) 4. Giovanni Brunero İtalya 3 (1921, 1922, 1926) 5. Gino Bartali İtalya 3 (1936, 1937, 1946) 6. Fiorenzo Magni İtalya 3 (1948, 1951, 1955) 7. Felice Gimondi İtalya 3 (1967, 1969, 1976) 8. Bernard Hinault Fransa 3 (1980, 1982, 1985)