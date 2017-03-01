01.03.2017 22:38:39

İtalya Açık'tan Sharapova'ya davet

Doping cezası 26 Nisan'da sona erecek Rus tenisçi Maria Sharapova, İtalya Açık Tenis Turnuvası'na özel davetle katılacak.

Geçen yıl 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlandığı için verilen 15 ay doping cezası 26 Nisan'da sona erecek Sharapova, Stuttgart ve Madrid Açık'ın ardından İtalya Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele edecek.

Kadın Tenisçiler Birliğinden (WTA) yapılan açıklamada, 29 yaşındaki eski dünya 1 numarasının, 15-21 Mayıs'ta başkent Roma'da düzenlenecek toprak kort organizasyonunda ana tablodan itibaren mücadele edeceği bildirildi.

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Sharapova, İtalya Açık Tenis Turnuvası'nda 2011, 2012 ve 2015'te şampiyonluğa ulaşmıştı.